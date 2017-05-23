NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 23.05.17

Бывший глава Северного управленческого округа, уволенный за коррупцию, победил в праймериз «Единой России»

Бывший глава Северного управленческого округа, уволенный за коррупцию, победил в праймериз «Единой России»

Бывший глава Северного управленческого округа Владимир Овчинников, освобожденный по амнистии за преступление коррупционного характера победил в праймериз «Единой России».

Как передает корреспондент NDNews.ru, Владимир Овчинников, освобожденный от уголовной ответственности в 2015 году в честь 70-летия Победы, вошел в число лидеров в предварительном голосовании за кандидатов от ЕР в Серовскую городскую думу. Отметим, что на праймериз он зарегистрировался указав свой род занятий как «простой пенсионер».

Овчинников привлекался к суду за незаконное выделение шести квартир в Серове в бытность его сотрудником местной администрации лицам, которые после оформили их в собственность. На стадии судебного следствия Овчинников уже занимал пост главы Северного управленческого округа, был амнистирован, но после уволен губернатором как потерявший доверие.

Сейчас перед «простым пенсионером» разворачиваются новые карьерные перспективы – работа в Серовской городской думе.

Серов, Максим Бородин

Серов. Другие новости 23.05.17

Екатеринбургские депутаты попросили у Куйвашева архитектурный памятник и землю парка Маяковского. / Ройзман отчитался перед депутатами про фунфырики, грязь и отнятые полномочия (ФОТО, ВИДЕО). / Свердловский бюджет выделил 40 миллионов на защиту двух мостов на Россельбане.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter