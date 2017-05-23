Бывший глава Северного управленческого округа, уволенный за коррупцию, победил в праймериз «Единой России»

Публикации за 23.05.17

Бывший глава Северного управленческого округа Владимир Овчинников, освобожденный по амнистии за преступление коррупционного характера победил в праймериз «Единой России».

Как передает корреспондент NDNews.ru, Владимир Овчинников, освобожденный от уголовной ответственности в 2015 году в честь 70-летия Победы, вошел в число лидеров в предварительном голосовании за кандидатов от ЕР в Серовскую городскую думу. Отметим, что на праймериз он зарегистрировался указав свой род занятий как «простой пенсионер».

Овчинников привлекался к суду за незаконное выделение шести квартир в Серове в бытность его сотрудником местной администрации лицам, которые после оформили их в собственность. На стадии судебного следствия Овчинников уже занимал пост главы Северного управленческого округа, был амнистирован, но после уволен губернатором как потерявший доверие.

Сейчас перед «простым пенсионером» разворачиваются новые карьерные перспективы – работа в Серовской городской думе.

Серов, Максим Бородин

Серов. Другие новости 23.05.17

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