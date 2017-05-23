«ЕТК лукавят, а вода будет к вечеру», – в «Радомир-Инвест» рассказали, когда ждать включения ГВС на ЖБИ

Публикации за 23.05.17

Сегодня днем стало известно о том, что Единая теплоснабжающая компания начала т.н. локальные опрессовки магистральных и квартальных трубопроводов. Из-за этого без горячей воды, в частности, остались жители ЖБИ, хотя в ЕТК обещали не отключать ГВС. Тем не менее, теплопункты энергетиков были закрыты – в целях безопасности. Однако вскоре воду должны вернуть.

Как рассказал NDNews.ru руководитель управляющей компании «Радомир-Инвест» Евгений Тиунов, накануне после обеда УК получила телефонограмму о том, что ЕТК будет проводить испытания трубопроводов. В сообщении было указано, что опрессовки – внеплановые. Напомним, ранее энергетики сообщали, что в этом году будет только два этапа испытаний – в конце мая и в середине июля.

Также днем в пресс-службе ЕТК подчеркнули, что для жителей локальные опрессовки пройдут незаметно. Однако, например, жители ЖБИ горячей воды с утра не дождались. «ЕТК несколько слукавили, что отключения горячего водоснабжения не будет. Они сообщили, что испытания проходят на обратном трубопроводе, а вода будет подаваться по подающему, однако в целях безопасности они отключили ГВС на своих теплопунктах. Поэтому наши дома без воды», – сообщил Евгений Тиунов.

По словам собеседника агентства, мера с отключением оправданная – во время гидравлических испытаний вода подается по сниженным параметрам, то есть при маленьком давлении и с температурой не выше 40 градусов. «Значит, в наши дома такая вода придет не выше 30 градусов. В своих телефонограммах ЕТК обычно пишет, что в социальных объектах рекомендуется в период испытаний использовать электронагреватели. Потому что иначе люди будут воду лить и лить, ждать, пока она пробежит, но этого не произойдет, а счетчики будут крутиться, в итоге придут бешеные счета. Поэтому мы приветствуем отключения на этот период. Кроме того, ЕТК проводит отключения на своих теплопунктах и с целью безопасности своих квартальных сетей», – сказал представитель управляющей компании.

В «Радомир-инвест» уточнили, что вчерашнее отключение недолгое. Уже сегодня к вечеру в домах жителей ЖБИ, которые обслуживает управляющая компания, должна появиться горячая вода. Но, к сожалению, без новых отключений не обойтись. Следующие опрессовки запланированы на конец мая. Согласно данным, которые поступили из ЕТК в управляющую компанию, испытания будут проводиться в ночь с 29 на 30 мая и в ночь с 31 мая на 1 июня. «Опрессовки начинаются с 23:00, но до этого времени нужно снизить параметры ГВС, поэтому подготовка к испытаниям начнется, скорее всего, после обеда 29 мая», – говорят в УК.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.05.17

Школьникам Красноуфимска «урезали» летние каникулы: из-за карантина придется учиться до 6 июня. / «Инфраструктура в Екатеринбурге готова для Expo-2025»: NDNews.ru проверил слова Ройзмана в «окопах» на ВИЗе (ФОТО). / Экологическая катастрофа как оправдание для строительства храма-на-воде (ФОТО, ВИДЕО). Будет «являться отстойным прудом для сточных вод» – данные экспертов и документы по городскому пруду. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»