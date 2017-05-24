Два свердловских «атомных» города попали в лидеры по заболеваемости ВИЧ

Публикации за 24.05.17

Закрытые и «атомные» города в России лидируют по количеству ВИЧ-инфицированных на 100 тысяч населения. Эксперты Федерального медико-биологического агентства связывают это в первую очередь с более тщательной проверкой их жителей. Высокий уровень ВИЧ-инфицирования со всей Свердловской области в ФМБА объяснили проблемами в моногородах, где из-за простоя на предприятиях росло количество наркоманов.

В ЗАТО и городах-спутниках при атомных электростанциях заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией в 2016 году составила 627 на 100 тысяч человек. Это на 7% больше общероссийского показателя. Такие данные приводит газета «Известия», ссылаясь на Федеральное медико-биологическое агентство, на которое возложены функции медобслуживания 42 городов, в том числе 20 ЗАТО. Один из самых неблагополучных городов – Заречный, спутник Белоярской АЭС. Там лечение получают 513 ВИЧ-инфицированных, это каждый 36-й житель города. На втором месте – Димитровград Ульяновской области. Высокий уровень заболеваемости регистрируется также в Озерске Челябинской области, свердловском Новоуральске, Удомле Тверской области. В них ВИЧ заражен один из 61-68 жителей. В Снежинске Челябинской области заражен каждый сотый житель. Замруководителя ФМБА Андрей Середа пояснил «Известиям», что высокие цифры по закрытым и атомным городам объясняются тем, что там хорошо налажена работа по выявлению ВИЧ-инфицированных, высок охват проверенных и выше уровень медицинской помощи.

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский пояснил, почему в Свердловской и Челябинской областях пораженность ВИЧ высока. По его словам, это связано с преобладанием городского населения (ВИЧ преимущественно поражает именно эту часть) и с большим числом моногородов, в 90-е переживших длительный период безработицы из-за простаивания градообразующих предприятий, и за этот период в них росла наркомания. По словам академика, в Свердловской области пораженность населения составляет 1,5%. То есть ВИЧ обнаружен у каждого 67-го жителя региона.

Добавим, по данным Роспотребнадзора по Свердловской области, в регионе к маю этого года насчитывается более 89 тысяч носителей ВИЧ. С начала года выявлено 2442 случая, при этом в основном вирус нашли у молодых людей и людей среднего возраста, 72,6 % ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2017 году, это люди в возрасте 18-39 лет. Почти в половине случаев вирус передается половым путем (50,6 %), 45,3 % получили ВИЧ наркотическим путем. При этом женщины чаще всего получают ВИЧ от половых партнеров (73 %), а мужчины – из-за употребления наркотиков (59,9 %). К сожалению, продолжаются случаи регистрации ВИЧ у детей, рожденных инфицированной матерью. Всего за период наблюдения вирус обнаружили у 978 детей, впрочем, большинству малышей тяжелое заболевание не передалось – всего родилось от инфицированных матерей 16 645 детей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.05.17

Что будет с Ройзманом? Мне все равно, – итоги голосования на сайте NDNews.ru. / Из-за новых перекрытий на ВИЗе изменится движение семи автобусов. / Направлено в суд дело мужчины, швырнувшего своего ребенка об асфальт. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»