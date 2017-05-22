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Публикации за 22.05.17

Роспотребнадзор: с начала года от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 432 ребенка

Роспотребнадзор: с начала года от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 432 ребенка

В Свердловской области к маю этого года насчитывается более 89 тысяч носителей ВИЧ. С начала этого года от инфицированных матерей родилось 432 ребенка, в регионе почти тысяча малышей живут с ВИЧ.

Печальную статистику обнародовали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. По данным ведомства, на 1 мая этого года в области зарегистрировано 89 206 случая ВИЧ-инфекции. С начала годы выявлено 2442 случая, при этом в основном вирус нашли у молодых людей и людей среднего возраста, 72,6 % ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2017 году, это люди в возрасте 18-39 лет.

Почти в половине случаев вирус передается половым путем (50,6 %), 45,3 % получили ВИЧ наркотическим путем. При этом женщины чаще всего получают ВИЧ от половых партнеров (73 %), а мужчины – из-за употребления наркотиков (59,9 %). К сожалению, продолжаются случаи регистрации ВИЧ у детей, рожденных инфицированной матерью. Всего за период наблюдения вирус обнаружили у 978 детей, впрочем, большинству малышей тяжелое заболевание не передалось – родилось от инфицированных матерей 16 645 детей. С начала этого года ВИЧ-положительные женщины родили 432 ребенка, пока нет статистики, скольких малышей спасли от вируса.

Год назад министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова признала Свердловскую область лидером по количеству ВИЧ-инфицированных. Далее шли Иркутская область, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Кемеровская область.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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