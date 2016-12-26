СПИД побеждает: ФАС выявила массовое завышение цен на препараты от ВИЧ

Публикации за 26.12.16

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила завышение цен на порядка 90 препаратов от ВИЧ, а также туберкулеза и гепатита при государственных закупках лекарственных средств. Об этом сообщил сегодня начальник управления контроля социальной сферы и торговли антимонопольного ведомства Тимофей Нижегородцев, комментируя предварительные данные второго этапа проверок.

Он уточнил, что завышение цен на лекарства характерно, в основном, для иностранных производителей, передает RNS.

Как сообщал ранее «Новый День», в России сложилась критическая ситуация с распространением ВИЧ-инфекции. В ноябре министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявляла, что в России уже есть десять регионов, в которых регистрируется примерно половина всех новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией.

По данным Роспотребнадзора, это Самарская, Свердловская, Кемеровская, Ивановская, Иркутская, Тюменская, Ленинградская, Челябинская, Оренбургская области и Пермский край. При этом в данных регионах наблюдается именно эпидемия, говорила старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная.

По данным, которые озвучивались в конце октября, в России насчитывается 1,3 млн ВИЧ-инфицированных граждан, из которых вирус выявлен у 850 тысяч человек. По прогнозу Минздрава, к 2020 году число зараженных ВИЧ в России может увеличиться на 250%.

Учитывая сложную ситуацию, в конце октября правительство РФ утвердило государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Одна из целей этого документа – увеличение числа граждан, прошедших освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, а также больных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию. В прошлом году лишь 37,3% ВИЧ-инфицированных (200 тысяч человек) получали антиретровирусную терапию. Эту долю планируется увеличить до 60%. Предполагается, что каждый зараженный будет учтен в реестре ВИЧ-инфицированных.

Комментируя этот документ, руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик Вадим Покровский заявлял, что стратегии «не хватает самого важного звена в этой цепи – денег». Пока этот документ не будет финансово подкреплен, говорить о каком-то конкретном плане действий не приходится, считает он.

Москва, Светлана Антонова

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