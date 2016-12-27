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Здоровье

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Публикации за 27.12.16

Минздраву не дадут пересчитать ВИЧ-инфицированных / Принудительный учет может заставить ВИЧ-больных уйти в тень

Минздраву не дадут пересчитать ВИЧ-инфицированных Принудительный учет может заставить ВИЧ-больных уйти в тень

Министерство юстиции выступило против инициативы Минздрава о постановке на учет ВИЧ-инфицированных россиян. Такая практика не применяется ни в одной стране мира. Нормы, принятые и одобренные международными медицинскими организациями, предполагают недопустимость какой-либо дискриминации. Введение жестких мер может дать обратный эффект и поспособствует распространению заболеваемости.

Над законопроектом, предусматривающим принудительную постановку на учет ВИЧ-инфицированных, Минздрав начал работать еще в сентябре, пишет . По словам чиновников министерства, инициатива была предложена в рамках государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Специалистам Минздрава поручили проработать все предложения, включая самые жесткие.

Эксперты сразу же назвали документ дискриминационным. Подобного механизма нет нигде в мире, при этом российские законы не обязывают ВИЧ-инфицированных при диагностировании заболевания становиться на учет, а лечение проводится только на добровольной основе.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, принуждение и давление на людей с диагнозом ВИЧ не будет содействовать созданию доверительных отношений между пациентами и больницами. В Российской правовой академии Минюста считают, что инициатива Минздрава наоборот будет способствовать распространению заболевания, а именно, отмена анонимности сдачи анализа на ВИЧ приведет к тому, что люди будут избегать сдавать анализы. Что касается организации принудительного учета, то это потребует финансовых, организационных и кадровых ресурсов, однако, как сказали в Институте иммунологии, отнюдь не гарантирует уменьшение числа ВИЧ-инфицированных.

В Министерстве иностранных дел заметили, что все резолюции и декларации, принятые в ООН и ВОЗ по теме борьбы с ВИЧ/СПИД за последние 30 лет, предполагают недопустимость какой-либо дискриминации. Вопрос обязательного учета неизбежно приобретет резонансное звучание, и вызовет скорее негативную реакцию со стороны иностранных партнеров и организаций.

Впрочем, принудительный учет ВИЧ-инфицированных допускается в Киргизии, но только по решению суда. Кроме того, в Казахстане штраф грозит тем, кто уклоняется от медицинского обследования и лечения. Но такая практика противоречит позиции Минздрава РФ, специалисты которого подчеркивают, что вся медицинская помощь должна оказываться добровольно, за исключением тех случаев, когда болезнь опасна для окружающих, а больной уклоняется от лечения.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.12.16

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