В заксо решили переписать устав, чтобы избавить губернатора от вопросов о бюджете

Публикации за 24.05.17

Заксобрание Свердловской области решило переписать устав, убрав из него обязанность губернатора заниматься бюджетной политикой и выступать с бюджетным посланием. С новыми поправками старт бюджетному процессу будет давать правительство, а с посланием выступать не будет никто. Учитывая ликвидацию должности председателя правительства, фактически нововведение будет означать лишь то, что глава региона теперь не будет отвечать на неудобные вопросы парламентариев.

В Свердловской области предлагается внести поправки в устав, касающиеся роли губернатора в бюджетном процессе. Соответствующий проект закона размещен на сайте заксобрания региона. Изменения коснутся шести статей устава. Во-первых, предлагается больше не заслушивать бюджетное послание губернатора – с этой процедуры формально стартовал процесс рассмотрения бюджета на следующий год. Губернатор не будет не только выступать с бюджетным посланием, но и не будет представлять в заксо проекты законов об областном бюджете, о программе социально-экономического развития Свердловской области и отчеты о выполнении программ социально-экономического развития Свердловской области.

Ряд функций, который сейчас по уставу возложены на губернатора, передадут правительству. Так, за правительством предлагается закрепить определение основных направлений бюджетной и налоговой политики (у губернатора остается определение внутренней политики, развития международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, направления развития межрегиональных связей Свердловской области). Проект областного бюджета и проекты законов Свердловской области о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов Свердловской области так же будет вносить правительство региона. Проект закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год тоже больше не будет вносить губернатор.

Предполагается, что закон вступит в силу спустя 10 дней после его официального опубликования, подписать его должен врио губернатора Евгений Куйвашев. Проект закона накануне был зарегистрирован, с сегодняшнего дня и до 1 июня принимаются заключения по нему.

Добавим, в Свердловской области полностью ликвидирована должность председателя правительства, однако правительством руководит губернатор. Другими словами, на деле такие изменения в уставе означают, что губернатор просто не будет выступать перед депутатами по вопросам главного финансового документа области и, соответственно, ему не придется отвечать на неудобные вопросы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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