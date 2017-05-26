Выборы губернатора Свердловской области назначат 6 июня

Публикации за 26.05.17

В законодательном собрании Свердловской области определились с повесткой очередного заседания. Главный вопрос, который обсудят парламентарии – назначение выборов губернатора. И в тот же день депутаты хотят изменить устав.

«Совет Законодательного Собрания утвердил повестку очередного десятого заседания. Дата очередного 10-го заседания – 6 июня. В повестке около трех десятков вопросов. Главный из них, конечно – "..о назначении очередных выборов губернатора СО»», – написал на своей странице в «Фейсбуке» депутат Вячеслав Вегнер.

В тот же день парламентарии обсудят внесение изменений в Устав Свердловской области. Как ранее сообщал NDNews.ru, заксобрание Свердловской области решило переписать устав, убрав из него обязанность губернатора заниматься бюджетной политикой и выступать с бюджетным посланием. С новыми поправками старт бюджетному процессу будет давать правительство, а с посланием выступать не будет никто. Учитывая ликвидацию должности председателя правительства, фактически нововведение будет означать лишь то, что глава региона теперь не будет отвечать на неудобные вопросы парламентариев. Авторы поправок – депутаты-единороссы Никитин, Терешков, Бабушкина.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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