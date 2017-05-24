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Екатеринбург

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Публикации за 24.05.17

В тавдинской колонии заключенному пытались передать мобильник в иконе (ФОТО)

В тавдинской колонии заключенному пытались передать мобильник в иконе (ФОТО)

Сотрудники ИК-26 в Тавде пресекли попытку передать заключенному мобильник, ухищренно спрятанный в иконе.

Новый День: В тавдинской колонии заключенному пытались передать мобильник в иконе (ФОТО)

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, икона была доставлена в колонию заказным письмом на имя заключенного, отбывающего 10-летний срок по части 2 статьи 161, части 1 статьи 162 УК РФ («Грабеж»).

Новый День: В тавдинской колонии заключенному пытались передать мобильник в иконе (ФОТО)

При проверке письма в пластмассовой иконе был обнаружен спрятанный сенсорный сотовый телефон черно-белого цвета с флеш-картой. По данному факту ведомство проводит проверку.

Новый День: В тавдинской колонии заключенному пытались передать мобильник в иконе (ФОТО)

Стоит отметить, что заключенные прибегают к разным способам, пытаясь передать запрещенные в колонии предметы. Так, в марте этого года сотрудники ИК-26 поймали мужчину, который пытался переправить в колонию несколько сотовых телефонов, . Свертки с мобильниками были прикреплены к стрелам. А на прошлой неделе , с помощью которого в колонию пытались доставить смартфоны и СИМ-карты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.05.17

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