В тавдинской колонии заключенному пытались передать мобильник в иконе (ФОТО)

Публикации за 24.05.17

Сотрудники ИК-26 в Тавде пресекли попытку передать заключенному мобильник, ухищренно спрятанный в иконе.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, икона была доставлена в колонию заказным письмом на имя заключенного, отбывающего 10-летний срок по части 2 статьи 161, части 1 статьи 162 УК РФ («Грабеж»).

При проверке письма в пластмассовой иконе был обнаружен спрятанный сенсорный сотовый телефон черно-белого цвета с флеш-картой. По данному факту ведомство проводит проверку.

Стоит отметить, что заключенные прибегают к разным способам, пытаясь передать запрещенные в колонии предметы. Так, в марте этого года сотрудники ИК-26 поймали мужчину, который пытался переправить в колонию несколько сотовых телефонов, стреляя из арбалета. Свертки с мобильниками были прикреплены к стрелам. А на прошлой неделе сотрудники ИК-54 сбили квадрокоптер, с помощью которого в колонию пытались доставить смартфоны и СИМ-карты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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