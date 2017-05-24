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Екатеринбург

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Публикации за 24.05.17

Екатеринбургский метрополитен потратит на охрану 211 миллионов

Екатеринбургский метрополитен потратит на охрану 211 миллионов

Екатеринбургский метрополитен ищет охранников для своих объектов. За год услуги обойдутся предприятию в 211 миллионов рублей.

ЕМУП «Метрополитен» сегодня на сайте госзакупок разместил аукцион по поиску компании, которая займется защитой объектов предприятия от актов незаконного вмешательства. Максимальная стоимость контракта на 12 месяцев – 211 миллионов рублей, источник финансирования – собственные средства. Кроме охраны всех станций необходимо вести работу на площадке предприятия электродепо «Калиновское».

Согласно документации, к охране объектов должны быть привлечены группы быстрого реагирования и сотрудники подразделений транспортной безопасности, работающие круглосуточно. Среди задач охранников – препятствовать проникновению в метро возможных нарушителей, в том числе «подготовленного нарушителя, использующего автотранспортные средства, самоходную технику, машины и механизмы». Они же будут проводить досмотры входящих в метро и их вещи, проверять документы у тех, кто проходит в режимную часть метрополитена, высматривать возможных террористов и дополнительно проверять тех, кто вызвал сомнения по части террористической угрозы и вести соответствующую отчетность.

Среди дополнительных требований – единая форма одежды в зависимости от профиля охраны (досмотр, наблюдение и т.д.). Группа быстрого реагирования может носить спецсредства и огнестрельное оружие. Работники подразделений транспортной безопасности должны знать, что делать в случае чрезвычайной ситуации, от пожара до захвата заложников. Предполагается наличие раций. График работы должен составляться так, чтоб ни один из сотрудников не находился на дежурстве более 24 часов.

В документации также указана численность штата, необходимого для охраны объектов. К примеру, в группу быстрого реагирования должны входить 6 человек, на станциях метро «Ботаническая», «Машиностроителей», «Уралмаш», «проспект Космонавтов» и у депо, где будет по два поста охраны, должны работать по 8 человек, там организовано по два поста охраны. На остальных станциях будет по 1 посту охраны и по 4 сотрудника. Всего требуется 62 сотрудника.

Добавим, метрополитен впервые размещал аналогичную закупку в декабре 2016 года, тогда максимальная стоимость контракта составила 230 миллионов рублей. Однако закупка была признана несостоявшейся, так как не поступило ни одной заявки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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