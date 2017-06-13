Екатеринбургский метрополитен снова не смог найти охранников

Екатеринбургский метрополитен не смог найти желающих получить подряд на 211 млн рублей за охрану своих объектов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, электронный аукцион по поиску компании, которая займется защитой объектов предприятия от актов незаконного вмешательства метрополитена признан несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. Это была вторая попытка метрополитена найти охранников для своих объектов. Согласно документации, к охране должны быть привлечены группы быстрого реагирования и сотрудники подразделений транспортной безопасности, работающие круглосуточно. Среди задач секьюрити – препятствовать проникновению в метро возможных нарушителей, в том числе «подготовленного нарушителя, использующего автотранспортные средства, самоходную технику, машины и механизмы». Они же должны проводить досмотры входящих в метро и их вещей, проверять документы у тех, кто проходит в режимную часть метрополитена, высматривать возможных террористов и дополнительно проверять тех, кто вызвал сомнения по части террористической угрозы и вести соответствующую отчетность. Заявку оценили в 211 млн рублей. В декабре прошлого года метрополитен уже пытался провести аналогичную закупку, тогда стоимость была около 230 млн рублей, но никто не подал заявку.

Добавим, в настоящее время за безопасностью в метро следят сотрудники отдела полиции на метрополитене городского УМВД.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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