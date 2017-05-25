Прокуратура обязала мэрию Каменска-Уральского неспешно отремонтировать мост

Публикации за 25.05.17

Прокуратура Каменска-Уральского требует отремонтировать мост, соединяющий две части города. Надзорное ведомство установило, что мосту нужен капремонт, еще полгода назад. Крайний срок ремонта – декабрь 2018 года.

В Каменске-Уральском прокуратура решила обратить внимание на мост через реку Исеть по улице Кадочникова, о ямах которого местные жители говорят уже несколько лет. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что в декабре 2016 года по результатам технического обследования конструкций автодорожного моста через р. Исеть зафиксирована необходимость его капитального ремонта», – отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Уточняется, что, согласно законодательству, обязанность поддерживать нормальное техническое состояние дорог лежит на администрации города, мост передан в оперативное управление МКУ «Управление городского хозяйства». В прокуратуре отмечают, что этот мост – важный соцобъект, по нему идет интенсивный поток автомобилей, а потому прокуроры обратились в Синарский районный суд г. Каменска-Уральского с исковым заявлением с требованием обязать администрацию г. Каменска-Уральского и МКУ «Управление городским хозяйством» отремонтировать путепровод. Работы должны быть завершены в срок до 31 декабря 2018 года. Суд требования прокуроров удовлетворил.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

Каменск-Уральский. Другие новости 25.05.17

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