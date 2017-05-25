NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 25.05.17

Прокуратура обязала мэрию Каменска-Уральского неспешно отремонтировать мост

Прокуратура обязала мэрию Каменска-Уральского неспешно отремонтировать мост

Прокуратура Каменска-Уральского требует отремонтировать мост, соединяющий две части города. Надзорное ведомство установило, что мосту нужен капремонт, еще полгода назад. Крайний срок ремонта – декабрь 2018 года.

В Каменске-Уральском прокуратура решила обратить внимание на мост через реку Исеть по улице Кадочникова, о ямах которого . «В ходе надзорных мероприятий установлено, что в декабре 2016 года по результатам технического обследования конструкций автодорожного моста через р. Исеть зафиксирована необходимость его капитального ремонта», – отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Уточняется, что, согласно законодательству, обязанность поддерживать нормальное техническое состояние дорог лежит на администрации города, мост передан в оперативное управление МКУ «Управление городского хозяйства». В прокуратуре отмечают, что этот мост – важный соцобъект, по нему идет интенсивный поток автомобилей, а потому прокуроры обратились в Синарский районный суд г. Каменска-Уральского с исковым заявлением с требованием обязать администрацию г. Каменска-Уральского и МКУ «Управление городским хозяйством» отремонтировать путепровод. Работы должны быть завершены в срок до 31 декабря 2018 года. Суд требования прокуроров удовлетворил.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

Каменск-Уральский. Другие новости 25.05.17

Сроки закрытия улицы Репина перенесли, но не уточнили на сколько (ФОТО). / На Урале опрокинулась легковушка: в больницу в состоянии комы доставили двух юношей. / 25 мая в Свердловской области ожидаются следующие события.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter