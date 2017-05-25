Как Нижний Тагил пережил передел топливного рынка (ФОТО) / В схеме фигурировал банк и Следственный комитет

Публикации за 25.05.17

Недавняя публикация NDNews.ru о руководителе ОАО «Тагилбанк» и ООО «Тагилстрой» Алексее Чеканове, не оставляющем надежд вернуться в большую политику, вызвала широкий отклик у читателей. Редакция получила еще ряд нелицеприятных историй, объясняющих сущность банкира. Одна из них касается вероломного, как выражаются собеседники агентства, захвата топливного бизнеса в Нижнем Тагиле. О схемах, которые для этого применялись, участии десанта следователей и фирмах-«прачечных» NDNews.ru рассказал пострадавший предприниматель Юрий Голов.

Кредитная кабала

– Начнем по порядку. Как ваш бизнес был связан с Чекановым?

– Будучи директором ООО «Вираж Плюс НТ» я в свое время на заемные средства купил нефтебазу с бензовозами и пять АЗС в Нижнем Тагиле. Занимался оптово-розничной реализацией нефтепродуктов.

С 2004 года был клиентом «Тагилбанка», за 6 лет банк получил от нас по представленным кредитам процентов на сумму более 50 млн. рублей.

Когда в конце «нулевых» начался экономический кризис, банки перестали выдавать долгосрочные кредиты. ЦБ снизил для «Тагилбанка» лимит кредитования на одного заемщика, а также срок выдачи кредитов. Банк Чеканова стал выдавать кредиты максимум на 1 год, и не под 13-14%, а под 22-24% годовых. На начало 2010 года кредитный пакет моего предприятия составлял примерно 88 миллионов рублей. И настало время перекредитовываться. Я пришел в банк, договорился о том, что соберу все свои средства – порядка 44 млн. рублей, отдам их банку, и они мне под залог имущества выдадут еще 50 млн. рублей. Чтобы я остался на том же уровне. Деньги им отдал, а в итоге банк отказал мне в нужной сумме. Дали только 20 млн. рублей. Получился разбег по финансам. В один момент, чтобы погасить кредиты, которые уже подходили по срокам, нужно было порядка 36 миллионов рублей. Я их погасить не смог. Остался единственный выход – начать процедуру банкротства. На тот момент задолженность без процентов составляла около 44-46 млн.

– У вас было несколько кредитов, что было в залоге у банка?

– АЗС на улице Горького-Быкова и Балакинской, а также встроенное помещение на улице Фрунзе и улице Мира, 33. Когда понял, к чему все идет, попытался поговорить с Чекановым. Я рассчитывал на помощь банка в сложившейся ситуации, но в ответ услышал: «Отдай деньги!». Тогда я и предположить не мог, какими методами они собираются пользоваться…

Сначала написали заявления в следственные органы всех районов города о том, что я преднамеренно начал процедуру банкротства. И получили отказные материалы о возбуждении уголовных дел по статьям 195 («Неправомерные действия при банкротстве») и 196 («Преднамеренное банкротство») УК РФ. Потому что не было оснований: решение о банкротстве принял суд, был назначен конкурсный управляющий. Не получив поддержки следственных органов города, 18 марта 2011 года сотрудник «Тагилбанка» обратился в прокуратуру Свердловской области. 16 мая 2011 было возбуждено уголовное дело по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Все это стало, по моему мнению, следствием фальсифицированных доказательств, ложных экспертиз и доносов, с помощью которых у меня стали отжимать имущество. Меня обвинили и в том, что якобы я продавал объекты по заниженной стоимости.

«Прикормленные» оценщики

– Расскажите подробнее…

– Еще до начала процедуры банкротства я продал АЗС и нефтебазу, которые не были в залоге у банка. Со стороны же Чеканова юристы пошли в суд и заявили, что имущество продано по ненормальной цене. Например, нефтебаза мной была реализована по цене 5 млн. 300 тысяч рублей. Арбитраж оценил ее в 5,5 млн. рублей. А по оценке «КапиталлИнвестОценка», нанятой моими оппонентами, – 26 миллионов рублей. В результате договор купли-продажи расторгли, склад нефтепродуктов перешел в конкурсную массу. Деятельность объекта прекратилась.

То же произошло с другими объектами. АЗС «Покровка» была продана за 1, 6 млн. рублей (арбитраж оценил в 2,6 млн.). А у «КапиталлИнвестОценка» стоимость АЗС достигала 4,3 млн. рублей. При этом сторонний специалист-оценщик завысил среднюю реализацию по АЗС бензина минимум в 2 раза, перепутал значения строки «Д/т» и «Итого» и таким образом получил завышенную стоимость объекта. Тем не менее, суд это принял. Мои адвокаты пытались оспорить эти решения, но безуспешно. Эта АЗС тоже была передана в конкурсную массу и прекратила деятельность.

АЗС «Висим» была реализована по цене 5,8 млн рублей (Арбитражный суд оценил в 3,4 млн. рублей). У «КапиталлИнвестОценка» стоимость составляла 6,1 млн. рублей. Отчет об оценке был составлен на основании документов, содержащих ошибочные данные и предоставленных ОАО «Тагилбанк. Так, в разделе «общие сведения» емкость топливных резервуаров указана 44662 кубических метров, на самом деле – всего 44 кубических метра. То есть объем хранения на АЗС был увеличен в 1000 раз. К счастью, этот объект удалось отстоять. Банк вообще не имел никакого права влиять на эти сделки – в данном случае решение принимал только конкурсный управляющий.

АЗС, которые потерял бизнесмен

– Тем не менее, вырученные от продажи средства вы направляли в погашение задолженности?

– Конечно, деньги сразу же отдавались банку. Но потом объекты возвращались в конкурсную массу.

Десант следователей

– Кто занимался расследованием уголовного дела?

– Следователи из Екатеринбурга. Из областного центра в Нижний Тагил как-то прибыла целая группа из 170 человек, они в один день одновременно проводили обыски у всех людей, кто был связан со мной. Следственно-оперативные мероприятия велись на всех АЗС, на нефтебазе. Работа встала.

– 170 человек – это целый десант…

– Не то слово. О масштабах дела говорит тот факт, что обвинительное заключение подписывал сам прокурор области. Дело закрыли только в 2014 году, когда оно дошло до суда. Служители Фемиды недоумевали и спрашивали меня «за что тебя судят, Юра?», не понимая обвинения. В итоге суд вынес решение о недоказанности состава преступления и направил материалы обратно в СКР. Следователям нужно было для продления срока следствия ехать в Москву. Они понимали, что никто не даст им добро на эту белиберду. Вскоре ко мне домой приехали четверо следователей, которые попросили подписать признательные показания по 195 статье УК РФ. Сказали: подпишись и мы дело тут же закроем из-за истечения срока давности. Я этого не сделал, заявил о своей невиновности. Они уехали обратно в Екатеринбург, и через несколько дней дело по всем эпизодам было закрыто. Но именно уголовным делом, возбужденным по 201-ой статье УК РФ, юристы со стороны «Тагилбанка» и ряда других структур размахивали в Арбитражном суде. Это вообще незаконно!

– Они таким способом оказывали давление?

– Именно. Юристы приносили на заседания Арбитража заверенные следователем копии уголовного дела. Это очень серьезное нарушение, причем уже следственных органов! Но этому почему-то не давалась правовая оценка. Я писал жалобы, но на них никто не реагировал. А судья, видя материалы дела, которое еще не расследовано, по нему не вынесено судебное решение, занимал сторону моих оппонентов. В общем, были расторгнуты договоры купли-продажи имущества, не находящегося в залоге, имущество было приобщено к конкурсной массе.

– Кто считался потерпевшим по вашему уголовному делу?

– В марте 2011 года «Тагилбанк» подал заявление о преднамеренном банкротстве, в котором утверждалось, что кредитному учреждению причинен ущерб в 42 млн. рублей. А только спустя три дня между «Тагилбанком» и ООО «ОлимпОборудование» были заключены договоры цессии по моим кредитным договорам. Чтобы вы понимали – директор ООО «ОлимпОборудование» – Пасечник, который работает у Чеканова в «Тагилстрое». И эта контора выкупила у банка мой долг в размере 42 млн. рублей. Мы сделали запрос и выяснили, что баланс этого предприятия – ноль. Можно предположить, что сам банк дал ООО «ОлимпОборудование» нужную сумму.

Теперь считалось, что я якобы причинил «ОлимпОборудованию» ущерб на сумму почти 42 млн. А потом в Арбитражный суд были представлены оценки со стоимостью нашего имущества существенно ниже залоговой. Если бы эти деньги были уплачены собственнику, и были оплачены кредиты, то никакого банкротства у предприятия не было бы.

– То есть заявление на вас написал не директор ООО «ОлимпОборудование»?

– Это интересный момент. Заявление написал председатель правления «Тагилбанка». Он это сделал 18 марта. А 21 марта «Тагилбанк» продал мой долг ООО «ОлимпОборудование». По сути, это ложный донос, по которому возбудили уголовное дело.

Я обращался в суд с тем, что это заявление принять не должны были, так как долг возник перед «ОлимпОборудованием» через три дня после того, как было написано заявление. А в тексте было написано, что я причинил этой конторе убытки своими действиями. И на основании этого возбуждено уголовное дело. Ущерб в объеме вот всех этих кредитов, по которым банк получил уже все деньги.

Примечательно, что ООО «ОлимпОборудование» в суде всегда представляли юристы «Тагилбанка» – Митрофанова, Коноплянский, Михеев. В связи с этим некоторые называют, видимо, не без оснований, ООО «ОлимпОборудование» «прачечной» «Тагилбанка».

В конце 2013 года ООО «ОлимпОборудование» уступило свои требования ООО ПСМО «Тагилстрой» – предприятию, которым руководит Алексей Чеканов. Все деньги от реализации имущества пошли в ООО ПСМО «Тагилстрой».

– Что было в результате уступки требования долга по кредитам?

– Они уволили управляющего, назначенного судом, и поставили своего управляющего. И всё: они сами начали делать оценки, я не имел информации о ходе процедуры банкротства. Загнав имущество в конкурсную массу, быстро его распродали за бесценок. Так произошло, в частности, с АЗС на улице Горького – Быкова (находилась в залоге у банка и была оценена сторонами в 23 млн. рублей), с АЗС на улице Балакинской (15 млн.), встроенным помещением на улице Фрунзе (12 млн. рублей). Итог – ООО «Вираж Плюс НТ», имевшее безупречную кредитную историю, обеспечивавшую Тагил топливом, в штате которого было более 70 сотрудников, прекратило свое существование.

– Зачем такое дорогостоящее имущество продавать за бесценок?

– Тут можно только строить предположения. Условно говоря, есть потенциальный покупатель, с ним договариваются о продаже помещения за 3,5 млн., хотя его рыночная стоимость – 12 млн. Сделка проходит официально, а разница уходит в карман.

Типичный Тагил

– Как вы расцениваете все эти действия? Смахивает на рейдерский захват…

– Не знаю, можно ли это назвать рейдерским захватом. По сути, человек, располагающий денежными и административными ресурсами, берет тебя под контроль, когда нужно перекредитоваться. Он может в этой ситуации делать с тобой все, что захочет. Ты влезаешь в долги, на тебя пишется заявление, тут же возбуждается уголовное дело, твое имущество распродается, а самого тебя отправляют в места не столь отдаленные… Это отработанная схема, которая работала всегда, – всё забрать и распродать.

– У вас в Нижнем Тагиле такие истории не редкость?

– У нас многие директора крупных предприятий по такой схеме получили реальные сроки. Народ сейчас просто боится тех людей, о которых мы с вами ведем речь, молва разошлась… Никто не хочет, чтобы на него повесили долг и прибрали все имущество.

– Почему сотрудничали только с «Тагилбанком», есть же другие кредитные учреждения?

– Можно было и в другие банки обратиться, но там были иные условия, мне они не подходили. Я не снимаю с себя вину, просто не думал, что так всё боком выйдет для меня. Я же руководил крупным предприятием, которое оценивалось примерно в 200 миллионов рублей. Мне нужно было всего лишь чуть-чуть продержаться. Я обратился в банк с просьбой дать мне немного времени, так как вел переговоры с ОАО «Башнефть» о продаже им АЗС и нефтебазы. А тут все завертелось, и процедура банкротства и уголовное дело…

– С Чекановым удавалось пересекаться после всех событий с вашей фирмой?

– Мы живем с Чекановым через дорогу, но не видимся.

– Сейчас долгов у вас нет?

– У предприятия они погашены процедурой банкротства, все имущество распродано. Но поскольку я был личным поручителем, на мне долг остался в размере примерно 25-30 млн. рублей. Это разница от продажи по заниженной стоимости моих объектов. Но с меня уже нечего брать, всё уже отобрали. Только пенсия, половину которой удерживают в соответствии с исполнительными листами. Впрочем, банк и не предпринимает никакой сейчас активности. Всё, что можно было, они забрали, уголовного дела не получилось, и больше я им не нужен.

Объекты, которые потерял бизнесмен: АЗС и нефтебаза

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.05.17

Фонд развития ЖКХ, получивший многомиллионный грант, после смерти его создателя ушел в тень (СКРИНЫ). / УВЗ опровергает информацию о передаче корпорации концерну «Калашников». / УГМК, РМК, Уралмаш и «Сима-лэнд» вступили в фонд, которого нет (СКРИНЫ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»