Борьба за пост мэра Тагила. Человек с придуманной биографией и коллекция скандальных бизнес-историй (ФОТО)

Публикации за 15.05.17

На Среднем Урале разгораются предвыборные страсти. К политическим баталиям готовится и второй по величине город региона – Нижний Тагил. Здесь за мэрское кресло планируют бороться нынешний градоначальник Сергей Носов, председатель местной гордумы Александр Маслов, депутат гордумы Вячеслав Горячкин и вице-мэр Владислав Пинаев. Их конкурентом может стать одиозный Алексей Чеканов, которого СМИ нередко представляют как видного представителя истеблишмента, мецената, банкира, строителя и спортсмена в одном лице. Тагильчане, давно следящие за его публичной деятельностью, придерживаются иного мнения – они считают Чеканова, являющегося руководителем ОАО «Тагилбанк» и ООО «Тагилстрой», мягко говоря, не лучшим вариантом. Причины такого отношения нашему агентству пояснили политтехнологи и журналисты.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в 2008 году на выборах мэра Нижнего Тагила «Единая Россия» уже делала ставку на Алексея Чеканова, пожертвовав достойными членами партии. И потерпела поражение, понеся серьезные репутационные потери. Тогда Чеканов, несмотря на задействованный административный ресурс, занял лишь третье место и отправился в заксобрание. Хотя команда Чеканова перед выборами публиковала результаты соцопроса, согласно которому банкир являлся лидером рейтинга. Достоверность цифр вызвала большие вопросы. Многие тогда отметили, что политтехнологи ударились в мистификацию. Сегодня, говорят наблюдатели, история повторяется. Чеканов, по некоторым данным, хочет взять реванш. Только электоральная ситуация не изменилась – банкир по-прежнему имеет высокий антирейтинг, по популярности среди горожан он – явный аутсайдер. Всему виной – тянущийся шлейф сомнительных историй и подтасовок, в которых Чеканова не раз уличали горожане.

Диплом-фантом и загадка места рождения

Среди наиболее известных примеров – история о втором высшем образовании Чеканова. Банкир утверждает, что в 1992 году окончил Свердловский институт народного хозяйства (СИНХ) по специальности «Организация управления производством» (диплом серии ДВА №148971), получив квалификацию «экономист». Без нее нельзя было занимать руководящие должности в банковской сфере.

СМИ и правоохранительные органы направляли в вуз запрос и получили ответ о том, что Чеканов в СИНХе (ныне – Уральский государственный экономический университет) никогда не числился. Более того, оказалось, что и факультета, на котором якобы учился Чеканов, там никогда не существовало. Позже из окружения банкира была вброшена версия о том, что в университете произошел пожар и вся документация сгорела. При этом декан уникального факультета, который мог пролить свет на эту историю, уехал жить в Израиль – так говорят слухмейкеры. Жители Нижнего Тагила удивляются, почему правоохранительные органы до сих пор не отреагировали на эту явную «липу», как называют диплом СИНХа наблюдатели. Случаев, когда прокуратура и СК наказывали за подобные дела высокопоставленных чиновников – масса, но Чеканов почему-то до сих пор «козыряет» корочками вуза.

Не менее интересна фабула со званием мастера спорта по стендовой стрельбе, которое, как не раз говорил в прессе Чеканов, он получил еще в 2006 году. Внятная точка в этой истории так и не поставлена. Но известна позиция Стрелкового Союза России, который в 2014 году заявил: присвоение мастера спорта Чеканову было сфальсифицировано. Ревизия документов показала, что выписки из протоколов соревнований с результатами, показанными Чекановым, подделаны. Об этом газете «Тагильский вариант» прямо сообщили в пресс-службе ССР. В организации уточнили, что подлог заключался в подделке подписей трех судей под бумагами Чеканова и количества пораженных им на стрельбе экзаменационных мишеней.

Истории с дипломом-фантомом и званием мастера спора – далеко не единственные скандальные эпизоды в биографии Чеканова. Совершенно свежий пример, который еще не публиковался в СМИ, касается загадки места рождения банкира. Брат Алексея Чеканова, Сергей (известный хирург и общественный деятель) в своей биографии написал: «Родился 2 ноября 1957 года в селе Дружинино Нижнесергинского района Свердловской области в семье служащих». А о брате Алексее во всех источниках говорится: «Родился 30 августа 1950 года в городе Нижний Тагил». Наблюдатели с иронией подметили, что «легенда» Тагила не могла родиться в каком-то селе – это должно было произойти именно в городе, который он «осчастливил» своим появлением. Однако вызывает большие сомнения вот какой момент.

Как известно, в записи акта о рождении указывается фактическое место рождения ребенка. Вряд ли родители в момент рождения Сергея переехали из крупного промышленного центра в село, где работу людям давала только железнодорожная станция и депо. Тогда 7-летний Алексей осенью 1957 года должен был самостоятельно жить в Нижнем Тагиле и пойти в первый класс.

Тагильские журналисты, пообщавшиеся с NDNews.ru, навели справки в Дружининском городском поселении. Здесь хотели породниться с известным уральцем, стать малой родиной для Алексея Чеканова. Но нашли в документах лишь сведения о Сергее Чеканове. Стоит отметить, что в послевоенные годы были запрещены аборты, рождение каждого младенца мужского пола контролировалось и фиксировалось. Сотрудники администрации поселения изучили акты гражданского состояния, сведения медико-статистических организаций и сделали безапелляционный вывод: «С 1945 по 1955 год ребенок с именем Алексей Архипович Чеканов на территории Свердловской области не рождался». Пролить свет на эту историю может только подлинное свидетельство о рождении или медицинские документы. Но пока руки у «легенды Нижнего Тагила», где он якобы родился, пустые.

Собеседники нашего агентства надеются, что вопрос с вероятным фиктивным местом рождения будет изучен самым тщательным образом с правовой точки зрения. Ведь в данном случае речь может идти о подделке основного удостоверения личности – паспорта гражданина РФ. Это уголовно наказуемое деяние. Если это подтвердится, последствия могут быть самыми непредсказуемыми, ведь тогда придется поднимать вопрос о недействительности всех договоров и документов, подписанных Чекановым, поскольку он указывал недостоверные данные о себе. «Стоит напомнить, что судьба человека нередко решается из-за одной запятой, которую человек, например, забывает поставить в документах, подаваемых в избирательную комиссию. А тут вообще какая-то фейковая личность получается», – подмечают тагильчане.

Бизнес-проекты и уголовные дела

Отдельного внимания заслуживает бизнес Чеканова. С 2008 года он является председателем советов директоров ОАО «Тагилбанк» и ООО «Тагилстрой». С последней фирмой связана давняя история, когда «Тагилстой» продал пятиэтажное здание площадью 5 тысяч квадратных метров за смехотворную сумму в 336 тысяч рублей. Окончательным приобретателем стало ООО «Инвестстрой», владельцем которой, согласно данным из открытых источников, является Сергей Чеканов. Сейчас, по разным оценкам, сумма арендных платежей, собираемых с расположенных в здании офисов, превышает 30 миллионов рублей в год.

Наряду с этим, «Тагилстрой» (в некоторых документах – ООО «Трест Тагилстрой») в 2013 году реализовал амбициозный проект по реконструкции трамвайных путей протяженностью почти 5,5 километров в Нижнем Тагиле. Работу выполнял субподрядчик – ООО «Спецмонтаж». Значительная часть денег не была выплачена бригадам путейцев из поселка Баранчинского и другим работникам. Люди остались ни с чем, потому что с ними не заключили никакого договора. Они и раньше работали так, и никаких проблем не возникало. Об этом рассказывали тагильские журналисты, к которым в редакцию обратились недовольные рабочие, оставшиеся без зарплаты. Они указали, что задолженность перед ними и ИП составила почти 9 млн. рублей. После прокурорской проверки и опросов в полиции в возбуждении уголовного дела было отказано. Обманутые рабочие и фирмы поняли, что неосмотрительно поверили обещаниям руководства ООО «Спецмонтаж».

Указывалось также, что с точки зрения обывателя не совсем понятна роль генподрядчика в лице ООО «Тагилстрой», который получил более 8 миллионов рублей дохода, хотя реально работы выполняли другие организации. При этом общая стоимость выполненных работ по договору субподряда была определена в размере 131 млн. рублей, а мэрия Нижнего Тагила выделяла на реконструкцию трамвайных путей 150 млн.

Обиженные путейцы, не добившиеся правды, в качестве ответной меры сообщили о некоторых технологических нарушениях, допущенных при монтаже трамвайной сети. Так, им приходилось ставить под рельсы на шпалы бывшие в употреблении прокладки. А под занавес кампании по реконструкции путей вместо новых рельсов с металлургического комбината откуда-то иногда доставлялись «бэушные».

Вопросы, впрочем, возникают и к другим коммерческим структурам предпринимателя. Нижний Тагил недавно облетела тревожная новость – на девяти объектах, имеющих отношение к бизнес-империи Алексея Чеканова, идут оперативно-следственные действия с участием бойцов Росгвардии. Причина интереса силовиков – невыплата заработной платы на ООО «Строймаш». Речь идет о миллионных долгах, которые возникли еще в 2015 году.

Прокурор Тагилстроевского района Нижнего Тагила Андрей Чанышев подтвердил факт возбуждения уголовного дела и прокурорской проверки. По словам заместителя руководителя следственного отдела по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила СУ СКР по Свердловской области Петра Понявина, поводом стала коллективная жалоба граждан по поводу невыплаты зарплаты. «В ООО «Строймаш» в 2015 году почти полсотни человек не получили заработанное. Двадцать из них решились написать заявления. Все они жители Нижнего Тагила, – отметил Понявин. – Следствие сейчас продолжается, поэтому о некоторых сторонах нашей работы еще преждевременно говорить. Есть тайна следствия. Мы устанавливаем все обстоятельства, которые привели к невыплате заработной платы, и непосредственных виновников нарушения закона. Следствие будет длиться, пока не будут получены все сведения для принятия решения по уголовному делу и передаче его в суд».

Основной вид деятельности ООО «Строймаш» – сдача в аренду строительной техники. Компания зарегистрирована в Екатеринбурге на Белинского, 41 – здесь раньше находился филиал «Тагилбанка». По словам источников NDNews.ru в правоохранительных органах, фамилия Чеканова не фигурирует ни среди руководителей, ни среди учредителей «Строймаша». Только совпадает юридический адрес в Екатеринбурге с бывшим филиалом «Тагилбанка» на Белинского, 41. Зато в учредителях «Строймаша» есть ООО «Промстрой». А в учредителях ООО «Промстрой» – ООО «Трест Тагилстрой». Алексей Чеканов – председатель совета директоров ООО «Тагилстрой», однако даже правоохранители не знают, чем оно отличается от ООО «Трест Тагилстрой». Но есть надежда, что следователи разберутся в этих многослойных «матрешках».

Любовь к наградам и почитанию

Наконец, рассказывают тагильчане, Чеканов не чурается почитания со стороны рядовых граждан и делает для этого все возможное. Например, перед въездом на трамплинный комплекс на горе Долгая стоит стела, сообщающая, что объект возведен «лидером общественного мнения» Нижнего Тагила Алексеем Чекановым. Такой заявкой на авторство возмутились ветераны Высокогорского горно-обогатительного комбината. «Областная газета» публиковала их коллективное письмо, в котором они указывали на то, что трамплины на Долгой появились еще в 60-е годы благодаря директору Высокогорского рудоуправления Сергею Николаеву, который был большим поклонником спорта. На Долгой с его подачи появились 70-метровый трамплин для соревнований и 20-метровый для тренировок начинающих лыжников. На предприятии начали культивировать этот вид спорта. Шахтеры привели в детскую школу на Долгой своих наследников. В начале 70-х годов к спартакиаде народов СССР было решено построить в стране еще несколько трамплинов. Сергей Николаев одним из первых подал заявку в спорткомитет и получил «добро». Тагильчанам предстояло с нуля построить 90-метровый трамплин и модернизировать 70-метровый. Они это сделали, вынув в районе зоны стройки более миллиона тонн скального грунта. Непривычная ювелирная работа потребовала больше времени, чем ожидали – к началу спартакиады большой трамплин сдать не удалось. Зато потом его достроили, и на последующие десятилетия гора Долгая стала местом проведения региональных и российских состязаний. Местная детско-юношеская школа «Аист» воспитывала летающих лыжников и, наряду с Екатеринбургом, Нижний Тагил представлял Свердловскую область на всех престижных состязаниях по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью. Так, в 1994 году воспитанник тагильской школы Станислав Похилько на Олимпийских играх в Лиллехаммере прыгал и с 90-метрового, и со 120-метрового трамплина.

Совет ветеранов Нижнего Тагила и ветеранских организаций предприятий направил в правительство Свердловской области обращение, в котором предложил присвоить комплексу на горе Долгой имя Сергея Николаева, не понимая, почему Чеканов сам себя прославил. К тому же реконструкция трамплинного комплекса велась за счет бюджетных средств.

Не могут не припомнить тагильчане и то, что трест Чеканова проложил дорогу от Нижнего Тагила до реки Чусовой – любимого места туристов. Это была инициатива первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Сам Чеканов в СМИ рассказывал, что во время индустриализации людей силой заставляли переезжать на заводы, бросать хозяйства. А поселки вдоль уникальных мест Чусовой пустели. Поэтому Чеканов и Россель решили задать обратный тренд и теперь благодаря дороге через час из загрязненного города можно оказаться в экологически чистом месте.

Но местные жители рассказывают, что если проехать по «дороге жизни» до Харенок, то станет ясно, что она обеспечивает комфортный доступ в охотничьи угодья Чеканова, а за бетонным мостом через Чусовую есть лишь один объект – охотничья избушка, принадлежащая понятно кому.

Старожилы Нижнего Тагила, подытоживая вышесказанное, отмечают, что можно привести еще приличное число скандалов и сомнительных историй, связанных с деятельностью Чеканова. Главным остается одно – любые попытки как-то протолкнуть банкира во власть вызывают протестные настроения у населения. «Рядовые жители могут и не знать всех нюансов биографии этого гражданина, но те, кто хоть немного разбирался в деятельности его «бизнес-империи» и других аспектах жизни банкира и строителя, понимают, насколько у него запятнанная репутация. Никто не хочет раскачивать лодку, Тагилу не нужны политические скандалы. Поэтому знающие люди и высказываются против Чеканова, есть другие, более уважаемые кандидаты на тот же пост мэра города», – резюмируют собеседники NDNews.ru из политического и журналистского сообщества Нижнего Тагила.

Фото с сайта свердловского заксобрания.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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