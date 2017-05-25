Свердловский облсуд перенес решение по апелляции гендиректора «Северной казны»

Публикации за 25.05.17

Свердловский облсуд сегодня должен был поставить точку в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор экс-гендиректору страховой компании «Северная казна» Александру Меренкову. Однако оглашение вердикта перенесли.

Напомним, гендиректор СК «Северная казна» был осужден 14 марта этого года по ст. 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации»), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Меренкова судили по обвинению в выводе денег из компании и фальсификации документов. При этом провернуть махинации с имуществом на 98 млн рублей он попытался в тот момент, когда в СК уже работала временная администрация. В суде доказали, что Меренков был в курсе, что страховая компания рискует остаться без лицензии из-за недостаточности собственных средств, а потому оправлял недостоверную отчетность. Что же касается эпизода с выводом миллионов, то эту аферу удалось остановить практически случайно – бизнесмен почти продал недвижимость страховой стоимостью в 98 млн рублей через знакомого, однако сделку приостановили в Управлении Росреестра.

Бизнесмена приговорили к лишению свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей, а также с запретом заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческой организации, на 2 года. Сторона защиты потребовала пересмотреть приговор, апелляцию начали рассматривать 18 мая, но по решению суда завершение процесса было отложено на неделю. Сегодня адвокат Меренкова попыталась еще раз доказать, что ее подзащитный не имеет отношения к махинациям с продажей недвижимости страховой и то, что экс-гендиректор компании не занимался фальсификацией отчетности. Требование прокурора – оставить приговор без изменений. Сам Меренков участвовал в сегодняшнем процессе по видеоконференцсвязи из СИЗО, в последнем слове он снова заявил о своей невиновности.

Однако вердикт и на этот раз судья не озвучил – решение по апелляции прозвучит 29 мая.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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