Гендиректора «Северной казны» отправили в колонию на три года за фальсификацию документов и вывод денег

Публикации за 14.03.17

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу экс-гендиректора СК «Северная казна». Александра Меренкова судили по обвинению в выводе денег из компании и фальсификации документов. При этом провернуть махинации с имуществом на 98 млн рублей он попытался в тот момент, когда в СК уже работала временная администрация. Александра Меренкова обвиняли по ст. 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации»), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Должность гендиректора он занимал с августа 1996 по декабрь 2014 года, то есть практически все время существования страховой компании. Меренков был в курсе, что у СК недостаточно активов и собственных средств для страховых резервов и выплат и что ЦБ на этом основании вполне может отозвать лицензию, а потому вносил в отчетность недостоверные сведения о сделках, имуществе и о финансовом положении компании. Еще одна попытка махинаций пришлась на декабрь 2014 – апрель 2015 года. Гендиректор тогда попытался продать недвижимость страховой на сумму более 98 млн рублей. Меренков даже успел найти покупателя, подделать выписку из ЕГРЮЛ и дать своему знакомому нотариально заверенную доверенность на право совершения регистрационных действий в отношении недвижимого имущества. Этот знакомый заключил от имени страховой договор купли-продажи и сдал документы в уполномоченные органы для регистрации перехода права собственности на имущество. Но в Управлении Росреестра приостановили регистрацию сделки. Завершить махинацию Меренков не смог. Примечательно, что вся эта схема разворачивалась в тот момент, когда в СК уже работала временная администрация, которая, по сути своей, назначается в том числе для того, чтобы не допускать подобного. Как уже писал NDNews.ru, в апреле 2015 года банк России назначил в страховую новую временную администрацию, первая попытка навести порядок в делах компании закончилась отстранением назначенного руководителя.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Меренкова приговорили к лишению свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей, а также с запретом заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческой организации, на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в конце марта 2015 года «Северная казна» решением Центрального банка была лишена лицензии. «Данное решение принято в связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Северная казна» в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования, а именно в связи с неисполнением предписаний Банка России за представление недостоверной информации и за неисполнение требований, предъявляемых к финансовой устойчивости и платежеспособности», – комментировали решение в пресс-службе ЦБ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.03.17

«Мы по миру скоро пойдем, палатки у мэрии поставим!». Жертвы паводка-2016 до сих пор не получили компенсаций и готовы выйти на митинги. / Ельцин-центр: «Долгов перед энергетиками у нас нет. Отключений тепла не будет». / В отношении «мишаринского лесного заводика» ООО «Аргус СФК» с начала года подано десять исков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»