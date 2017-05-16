Дело экс-главы «Северной казны» дошло до облсуда

Публикации за 16.05.17

Назначена дата апелляции по делу экс-главы СК «Северная казна» Александра Меренкова. Приговор будет пересмотрен на этой неделе.

Как сообщается в материалах областного суда, апелляция на приговор Меренкова назначена на 18 мая. Гендиректор страховой компании «Северная казна» был осужден 14 марта этого года по ст. 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации»), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Меренкова судили по обвинению в выводе денег из компании и фальсификации документов. При этом провернуть махинации с имуществом на 98 млн рублей он попытался в тот момент, когда в СК уже работала временная администрация. В суде доказали, что Меренков был в курсе, что СК рискует остаться без лицензии из-за недостаточности собственных средств, а потому оправлял недостоверную отчетность. Что же касается эпизода с выводом миллионов, то эту аферу удалось остановить практически случайно – бизнесмен почти продал недвижимость страховой стоимостью в 98 млн рублей через знакомого, однако в сделку приостановили в Управлении Росреестра.

Бизнесмена приговорили к лишению свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей, а также с запретом заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческой организации, на 2 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.05.17

Куйвашев подписал указ о ликвидации Фонда микрофинансирования предпринимателей. / Свердловской области грозят ночные заморозки до -6 градусов. / Главе Верх-Исетского района Александру Бреденко снова продлили домашний арест. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»