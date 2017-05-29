Свердловский областной суд изменил приговор Александру Меренкову (добавлено ВИДЕО)

Публикации за 29.05.17

Свердловский областной суд сегодня вынес решение по апелляции на приговор экс-директору страховой компании «Северная казна» Александру Меренкову.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ранее бизнесмена приговорили к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Экс-глава страховой компании своей вины не признал. В своем последнем слове Меренков заявил, что его «попытались сделать виновным». Сторона защиты подала апелляцию, которую начали рассматривать 18 мая. Гособвинитель просил оставить вердикт прежним.

В итоге апелляционная инстанция сегодня изменила приговор Меренкову. Судебная коллегия оправдала бизнесмена по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» – в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, исключила из предыдущего вердикта пункт о запрете занимать должности в коммерческих структурах. В то же время вина осужденного по ст. 172.1 УК РФ – «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации» признана судом доказанной. В окончательной редакции суд приговорил Меренкова к 1 году и 1 месяцу колонии-поселения.

14 марта этого года суд пришел к выводу, что Александр Меренков виновен в преступлениях по статье 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации») и части 3 статьи 30 УК РФ, ч.4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Было установлено, что Меренков вносил недостоверные сведения в отчетность и документы страховой компании, чтобы избежать отзыва лицензии из-за недостатка оборотных средств. Кроме того, он пытался продать имущество «Северной казны» стоимостью 98 млн. рублей. Причем эти махинации Меренков совершал в тот момент, когда в СК уже работала временная администрация. Аферу с выводами миллионов удалось остановить практически случайно – бизнесмен почти продал недвижимость страховой через знакомого, однако сделку приостановил Росреестр.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.05.17

«Пресса фильм освистала, а зрители аплодировали 15 минут». Героиня фильма «Кроткая» Василина Маковцева дала мини-интервью по возвращении из Канн. / Ни помыться, ни приготовить еду: более десятка многоквартирных домов на ВИЗе остались без холодной воды. / На улице Куйбышева во время капремонта дома погиб рабочий. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»