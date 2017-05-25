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Публикации за 25.05.17

В Артемовском «напечатали» копию фамильного замка дома Старков из «Игры Престолов» (ВИДЕО)

В Артемовском «напечатали» копию фамильного замка дома Старков из «Игры Престолов» (ВИДЕО)

В Артемовском достроили копию замка Уинтерфелл из сериала «Игра престолов».

Как передает корреспондент NDNews.ru, уменьшенную копию замка изготовили при помощи строительного 3D-принтера. На двухэтажное здание, в котором поселят охрану местного промышленного предприятия, ушло около четырех месяцев.

Для инициатора строительства это стало своего рода PR-акцией, которая, как он рассчитывает, поможет привлечь внимание к новой технологии строительства.

Для работ использовали бетонную смесь и строительный принтер, который за день способен выложить около шестидесяти сантиметров в высоту.

Как отмечают строители, в будущем планируется использовать технологию для возведения зданий, в том числе жилых домов. Пока строительство копии башни из сериала «Игра престолов» стало своего рода пробой – насколько высоки будут затраты. Новаторы отмечают, что использование промышленного принтера позволяет существенно снизить расходы – на возведении башни было задействовано всего трое рабочих.

Отметим, что представители крупных застройщиков интересовались проектом, но заявляли, что на данный момент на таком консервативном рынке, как строительный, широкое применение 3D-принтеров пока маловероятно.

Отметим, что здание собираются раскрасить «под старину» чтобы оно больше напоминало средневековый замок – строители намерены это осуществить в начале лета.

Как начиналось строительство замка

Артемовский, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Артемовский. Другие новости 25.05.17

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