Четверг, 8 июня 2017, 15:26 мск

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Культура

«Игра престолов» ставит рекорд по количеству сгорающих заживо людей

«Игра престолов» ставит рекорд по количеству сгорающих заживо людей
Кадр из официального трейлера «Игры престолов»

Во время съемок популярного сериала «Игра престолов» установлен рекорд по количеству одновременно горящих каскадеров. Таким образом, создатели картины добиваются правдоподобного образа жертв войны.

По словам координатора каскадеров Роули Ирлэма, в одной из сцен будут задействованы одновременно 73 горящих человека. Еще 20 каскадеров подожгли во время эпизода на пляже, сообщает Entertainment Weekly.

«Мы хотим показать, как по-настоящему выглядят жертвы войны», – подчеркнул Ирлэм.

Зритель во время просмотра должен поверить, что все происходит на самом деле. Человек в кадре горит и пребывает в предсмертной агонии. Такого эффекта специалисты достигают, снимая множество дублей. Объятых огнем людей показывают с разных ракурсов, таким способом добиваясь правдоподобности.

Напомним, премьера первого эпизода седьмого сезона «Игры престолов» намечена на 16 июля.

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© 2017, РИА «Новый День»

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