Стала известна дата выхода 7 сезона «Игры престолов»

Публикации за 10.03.17

Создатели назвали дату премьеры нового сезона популярного сериала «Игра престолов». Первый эпизод выйдет на экраны 16 июля, об этом телевизионная сеть Home Box Office (HBO) в официальном микроблоге в Twitter.

На днях в интернете появились ролики, показывающие съемочный процесс. Так в одном из видео мелькал меч девы-воительницы Бриенны Тарт. Другой ролик демонстрировал процесс наложения грима актрисе Лине Хиди, которая исполняет в сериале роль Серсеи Ланнистер.

Ранее авторы сериала к большому разочарованию поклонников по всему миру перенесли дату премьеры седьмого сезона с апреля на июль. Об этом сообщил ирландский актер Лиам Каннингем, исполняющий в картине роль Давоса Сиворта.

Кроме того, режиссер Джек Бендер заявил, что вместо традиционных десяти эпизодов, зрители увидят только семь.

Напомним, пилотный выпуск «Игры престолов» увидел свет весной 2011 года и показал небывалый рейтинг. Телесериал удостоился 10 номинаций на премию «Эмми».

В основе сериала – книги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». У сериала – миллионы поклонников по всему миру, в честь героев саги называют детей, в том числе и в России.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 10.03.17

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