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Культура

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Публикации за 10.03.17

Стала известна дата выхода 7 сезона «Игры престолов»
Фото: www.facebook.com/GameOfThrones/

Стала известна дата выхода 7 сезона «Игры престолов»

Создатели назвали дату премьеры нового сезона популярного сериала «Игра престолов». Первый эпизод выйдет на экраны 16 июля, об этом телевизионная сеть Home Box Office (HBO) в официальном микроблоге в Twitter.

На днях в интернете появились ролики, показывающие съемочный процесс. Так в одном из видео мелькал меч девы-воительницы Бриенны Тарт. Другой ролик демонстрировал процесс наложения грима актрисе Лине Хиди, которая исполняет в сериале роль Серсеи Ланнистер.

Ранее авторы сериала к большому разочарованию поклонников по всему миру перенесли дату премьеры седьмого сезона с апреля на июль. Об этом сообщил ирландский актер Лиам Каннингем, исполняющий в картине роль Давоса Сиворта.

Кроме того, режиссер Джек Бендер заявил, что вместо традиционных десяти эпизодов, зрители увидят только семь.

Напомним, пилотный выпуск «Игры престолов» увидел свет весной 2011 года и показал небывалый рейтинг. Телесериал удостоился 10 номинаций на премию «Эмми».

В основе сериала – книги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». У сериала – миллионы поклонников по всему миру, в честь героев саги называют детей, в том числе и в России.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 10.03.17

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