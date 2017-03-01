Актер «Игры престолов» огорчил фанатов датой выхода 7-го сезона

Публикации за 01.03.17

Ирландский актер Лиам Каннингем, исполняющий роль Давоса Сиворта в культовом сериале «Игра престолов», сообщил, что премьера седьмого сезона состоится в июле. Дата выхода была перенесена с апреля, пояснил актер.

«Я разочаровываю людей по всему миру, сообщая, что он (новый сезон – прим. ред.) должен был выйти в апреле», – цитирует слова Каннингема западная пресса. Он добавил: «Плохие новости в том, что выйдет только семь эпизодов, а съемки финального сезона начнутся в сентябре».

В январе сайт IMDb опубликовал дату премьеры седьмого сезона «Игры престолов» – 25 июня, но затем информацию удалили.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми». В основе сериала – книги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». У сериала – миллионы поклонников по всему миру, в честь героев саги называют детей, в том числе и в России.

Лос-Анджелес, Зоя Березина

Лос-Анджелес. Другие новости 01.03.17

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