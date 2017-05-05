Поклонников «Игры престолов» порадуют четырьмя спин-оффами

Публикации за 05.05.17

Американский телеканал HBO сообщил о запуске сразу четырех спин-оффов популярного фэнтези-сериала «Игра престолов» (Game of Thrones). К проекту привлечен автор серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Р. Р. Мартин.

Телекомпания пока не определилась с форматами спин-оффов, будут ли они полноценными или мини-сериалами, передает Entertainment Weekly. Известно, что над сценариями работают несколько теледраматургов: Макс Боренштейн, Брайан Хелгеленд, Карли Рэй и Джейн Голдман.

Действия в фильмах будут происходить в разных исторических периодах вселенной литературных произведений Мартина. В настоящее время никаких конкретных сроков выходов спин-оффов озвучено не было, как нет и предположений о названиях.

В качестве исполнительных продюсеров новых проектов выступят сценаристы «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.

Напомним, в начале марта создатели назвали дату премьеры седьмого сезона популярного сериала «Игра престолов». Первый эпизод выйдет на экраны 16 июля.

Тем временем, экономисты заявили, что съемки суперпопулярного сериала способствовали укреплению валюты Исландии. По данным аналитиков Bloomberg, курс исландской кроны, благодаря наплыву в страну туристов, подрос к евро и доллару. За прошлый год Исландию посетили 2,4 млн человек при населении в 334 тысячи. Операторы организовывают специальные туры по местам съемок «Игры престолов», чем способствую развитию инфраструктуры и росту экономики страны.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 05.05.17

Празднуем День Победы, лепим Ждуна, танцуем и салютуем (ФОТО, ВИДЕО). 15 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге. / «Нет у нас никакого Крыма»: в Киеве переснимают рекламный ролик «Евровидения». / В Киево-Печерской лавре нашли египетскую мумию. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»