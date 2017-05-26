За гнилые дома для детей-сирот в Махнево могут наказать областной Фонд жилищного строительства

Публикации за 26.05.17

Фигурантом уголовного дела о гнилых домах в Алапаевском районе, в которые планировали заселить детей-сирот, может стать Фонд жилищного строительства Свердловской области. Именно областные власти заключали контракты на строительство зданий и должны были следить за качеством работ.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Следственный комитет продолжает проверку по факту предоставления некачественного жилья детям-сиротам в уральском селе Махнево. Речь идет о трех двухквартирных зданиях. СМИ сообщали, что из-за того, что дома буквально гнили изнутри, нескольким семьям пришлось их вынужденно покинуть. При этом, чтобы просушить квартиры, гражданам пришлось использовать электрооборудование, в результате им пришли огромные счета от управляющей компании.

«В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются, процессуальное решение не принято. Выясняются все обстоятельства возникшей ситуации, в том числе связанные с тем, в полном ли объеме были выполнены обязательства по возведению указанных домов. Мы на объекты еще не выходили – для этого необходимо привлечь специалистов. Будем проверять все дома, вряд ли может такое быть, что одна квартира сдана с нарушениями, а остальные – в порядке, – сообщил сегодня NDNews.ru руководитель следственного отдела по Алапаевску СУ СКР по Свердловской области Андрей Первушин. – В то же время устанавливается правомерность действий должностных лиц, ответственных за приемку жилья по окончании строительства. Делаются запросы, опрашиваются все заинтересованные лица».

Между тем в отделе имущества администрации Махнево нашему агентству заявили, что все претензии нужно адресовать Фонду жилищного строительства Свердловской области, который заключал государственные контракты для возведения домов. «Мы сами здания не строили, только выделяли земельные участки. И по актам приемки объектов сейчас пояснить не можем. Вообще речь идет о шести детях-сиротах, из которых двое обеспечиваются жильем по договору социального найма. Все остальные вопросы – в фонд. Подсказать, где сейчас живут люди, якобы отказавшиеся от нового жилья, также не можем. К нам не поступало обращений по выделению маневренного фонда», – заявили чиновники.

Ранее департамент информационной политики Свердловской области рапортовал, что с начала 2017 года Фонд жилищного строительства региона предоставил жилье и подписал договоры социального и специализированного найма жилых помещений с 87 детьми-сиротами. Еще на 136 человек документы находятся в стадии оформления.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.05.17

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