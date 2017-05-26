Сергей Нетиевский подал новые иски к участникам «Уральских пельменей» и их директору, обвинив в выводе активов

Публикации за 26.05.17

Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский подал иски в Арбитражный суд Москвы на членов творческого коллектива и их нынешнего директора Евгения Орлова, обвинив его в выводе активов.

Орлов находился в должности директора с 2012 по 2015 год. Но, по мнению Нетиевского, проводил ряд сомнительных сделок с контентом по заниженным ценам в пользу третьих лиц. В качестве ответчиков в картотеке Арбитражного суда Москвы, помимо компании «Уральские пельмени продакшн», которой и управляет Орлов, значатся и непосредственно члены коллектива: Вячеслав Мясников, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Дмитрий Брекоткин, Александр Калугин, Дмитрий Соколов, Александр Попов, Андрей Рожков, а также ответчиками выступают компании «Идея Фикс Медиа», «ВБД Груп», «Медиадом» и «Занзибар Медиа».

22 мая Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с ТОО «Творческое объединение «Уральские пельмени» в пользу Нетиевского 300 тысяч рублей в качестве компенсации судебных расходов.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 26.05.17

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