Пьяного водителя, который насмерть сбил двух девочек в Заречном, арестовали на 12 суток

Публикации за 29.05.17

Пьяного водителя, который в субботу сбил насмерть двух подростков рядом с Заречным, арестовали на 12 суток за оставление места аварии. Как рассказал мужчина, он испугался и уехал на дачу к друзьям. Меры ответственности за смерть двух людей будут определены судом по результатам расследования возбужденного углового дела.

Напомним, смертельное ДТП, в результате которого погибли две девочки, произошло 27 мая в 22:30 на 3 км автодороги «ст. Глубокая – п. Бобровский». По предварительным данным, водитель автомобиля Honda S MX при движении по автодороге допустил наезд на двух несовершеннолетних 2003 и 2002 года рождения, которые двигались по обочине (попутно движению транспортных средств) после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП дети скончались на месте.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий автомашина и водитель были найдены инспекторами ГИБДД в городе Березовский.

«За оставление места ДТП в отношении водителя полицией составлялся административный протокол, мировой судья постановил признать гражданина виновным и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток, – сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области. – По предварительным данным, пьяный водитель испугался случившегося, и принял решение уехать на дачу друзей, чтобы скрыться от правоохранительных органов, однако был задержан сыщиками».

Проведенные освидетельствования водителя показали 0,651 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что означает сильное опьянение.

Отметим, что арест на 12 суток назначен водителю лишь за оставление мета ДТП. Меры его ответственности за смерть двух людей будут определены судом по результатам расследования возбужденного углового дела.

Расследованием уголовного дела о смерти двух несовершеннолетних, ставших жертвами ночного наезда иномарки на обочине дороги вблизи города Заречного Свердловской области, займется региональное следственное управление СКР. Об этом сообщили NDNews.ru в пресс-центре ведомства. Дело уже возбуждено органами полиции по ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). «По инициативе следственных органов СКР по Свердловской области и на основании постановления прокурора данное уголовное дело изъято из производства следователей полиции и принято к производству для дальнейшего расследования следователем следственного отдела по городу Заречному», –— говорится в сообщении.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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