ГИБДД: с начала года пьяные водители убили на Среднем Урале 16 человек

Публикации за 29.05.17

Свердловская ГИБДД бьет тревогу – в регионе растет число ДТП, совершенных пьяными водителями.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции, в течение 2017 года уже зафиксировано 55 таких аварий. В результате дорожно-транспортных происшествий погибли 16 человек, в том числе двое детей, и 94 получили травмы различной степени тяжести. При этом только за минувший уикенд было выявлено 194 факта управления транспортными средствами шоферами, находящимися в состоянии опьянения, еще 45 водителей отказались от прохождения освидетельствования, но у них имелись признаки опьянения. «В этом году ситуация с пьяным вождением уже достигает критических показателей», – отмечают в ведомстве.

Очередная трагедия по вине пьяного водителя произошла в субботу под Заречным, где были насмерть сбиты двое подростков. «Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но позже был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, автомобилист арестован на 12 суток, – рассказывают в ГИБДД. – Мы призываем уральцев на совместную борьбу с пьяными водителями. Именно благодаря неравнодушию граждан можно сдержать ситуацию. О фактах пьяного вождения можно сообщать по единому телефону полиции «102» или по телефону дежурной части УГИБДД Свердловской области (343) 269-77-00».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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