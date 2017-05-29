На Сортировке из-за прорыва трубы случился мощный потоп (ФОТО)

Публикации за 29.05.17

Жители Екатеринбурга сообщают о потопе на улицах Пехотинцев и Бебеля. Там прорвало трубу с холодной водой.

В пресс-службе Водоканала корреспонденту NDNews.ru сообщили, что заявка в аварийную службу поступила в 9:30, на место ЧП выехала ремонтная бригада, но пока неизвестно, кому принадлежат сети, на которых произошел порыв.

Фото предоставлено пользователем «ВКонтакте» Петей Суховым

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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