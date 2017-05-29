На Сортировке отключат холодное водоснабжение из-за порыва на водоводе

Публикации за 29.05.17

Стали известны подробности коммунальной аварии, которая произошла сегодня утром на Сортировке. Из-за прорыва водовода, который находится в ведении Водоканала, будет отключено ХВС.

Как пояснили NDNews.ru в пресс-службе МУПа, утечка произошла из водовода диаметром 300 мм. Точные причины аварии пока не известны, скорее всего, проблема в высокой степени износа сетей. В настоящее время ремонтная бригада занимается отключением поврежденного водовода. «После отключения будет проведена диагностика, которая выявит причины повреждения – свищ, коррозия или перелом, и станет известен круг домов, которых коснутся ограничения ХВС», – пояснили в пресс-службе Водоканала.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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