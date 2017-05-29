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Публикации за 29.05.17

Облава на мигрантов в тепличных хозяйствах: липовые китайские инженеры разбегаются по полям и лесам (ФОТО, ВИДЕО)

Облава на мигрантов в тепличных хозяйствах: липовые китайские инженеры разбегаются по полям и лесам (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области нагрянули в одно из тепличных хозяйств в окрестностях Режа. Задержанные на ферме граждане Китая по документам оказались коммерческими агентами и инженерами. В реальности все проще – работа в теплице и нехитрый быт. Китайские рабочие показали корреспонденту NDNews.ru, в каких условиях живут, как обороняются от хулиганов и почему собирают христианскую литературу.

В рамках операции «Нелегальный мигрант» оперативные сотрудники задержали на ферме 21 гражданина Китая. По документам работники хозяйства – монтажники железобетонных конструкций, инженеры, коммерческие агенты. Они пояснили полиции, что в теплицах просто гуляли. Все представители «городских» профессий были оштрафованы.

Новый День: Облава на мигрантов в тепличных хозяйствах: липовые китайские инженеры разбегаются по полям и лесам (ФОТО, ВИДЕО)

Тепличное хозяйство насчитывает около сотни парников, в которых с ранней весны выращивают помидоры, огурцы, кабачки и ряд других культур. Живут китайские граждане там же, в разбросанных по окрестным лесам избушках, в непростых санитарных условиях.

Новый День: Облава на мигрантов в тепличных хозяйствах: липовые китайские инженеры разбегаются по полям и лесам (ФОТО, ВИДЕО)

Тем не менее, китайцы своими «вахтовками» довольны, и гордятся тем, что в некоторых домах даже есть телевизоры. Проблемы, по словам трудовых мигрантов, доставляют только визиты полиции и деревенские хулиганы. Для защиты от воришек в рамках закона у бригадира тепличного хозяйства разработана целая оборонная система.

Репортаж о жизни китайских инженеров и монтажников в сельской местности смотрите на нашем видеоканале.

Материал подготволен при содействии пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

Новый День: Облава на мигрантов в тепличных хозяйствах: липовые китайские инженеры разбегаются по полям и лесам (ФОТО, ВИДЕО)

Реж, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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