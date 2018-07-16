Китайские аграрии вновь заинтересовались Уралом, но в регионе их не ждут – «нам здесь людей травить не надо»

Китайские коммерсанты выступили с предложением расширить сотрудничество с российскими регионами в сфере сельхозпроизводства. Речь в данном случае идет о планах по массовым поставкам в Россию китайских пестицидов в сопровождении китайских специалистов, которые, очевидно, будут учить местных сельчан выстраивать АПК по-китайски. Однако похоже, что с российской стороны оказались хорошо знакомы с особенностями агропроизводства в КНР, и в регионах предложение гостей из поднебесной, мягко говоря, энтузиазма не вызвало.

Напомним, согласно данным китайских СМИ, непрерывное ухудшение экологической ситуации в КНР привело к тому, что уже более 40 процентов пахотных земель в стране подверглось деградации. Земля в Китае страдает не только от промышленного загрязнения, но и от чрезмерного использования крестьянами химических удобрений и пестицидов, которые они вынуждены применять в больших количествах, чтобы поддерживать необходимый уровень производства сельхозпродукции.

Так, специалист по токсичным веществам, представитель «Гринпис» – У Исюй, заявляет, что десятки миллионов китайцев живут и работают на отравленной токсинами земле, едят и продают выращенные на ней токсичные сельхозпродукты. В этой ситуации неудивительно, что представители КНР заинтересованы в реализации совместных агропроектов с российскими регионами.

«В дальнейшем группа намерена увеличивать выращивание и разведение в России и повысить уровень обработки сельскохозяйственных продуктов. Также ускорить темпы строительства баз, портов, логистики, складирования и развивать услуги по сельскохозяйственному машиностроению и логистике, складирования товаров. К тому же при сотрудничестве с местным научном институтом по сельскому хозяйству необходимо проводить обучение кадров и растениеводства», – поделились своими планами представители КНР в рамках выставки V Российско-Китайское Экспо.

Однако, очевидно, что интереса эта китайская затея у российской стороны не вызвала, по крайней мере, на Среднем Урале – точно.

По итогам регулярных проверок, представители региональных надзорных организаций множество раз фиксировали случаи химического заражения почвы и массовое использование агрохимикатов при выращивании овощей гостями из КНР. Ущерб свердловской земле оценивается в десятки миллионов рублей, а ущерб здоровью уральских граждан учету не поддается.

«Не было ни одного хозяйства с китайскими рабочими, где бы мы ни обнаружили агрохимикаты, причем в сумасшедших количествах. В Режевском районе были отобраны образцы почвы, где превышение пестицидов было в 256 раз!» – отметил по итогам очередной серии проверок глава областного Россельхознадзора Игорь Тухбатов.

Регулярные проверки, штрафы, ужесточение требований помогли повлиять на ситуацию. На сегодняшний день, как рассказал в беседе с корреспондентом «Нового Дня» представитель аграрного комитета свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, в регионе уже фиксируется уменьшение китайского присутствия в АПК.

«На этих предприятиях (с китайским присутствием) нет контроля за качеством продукции, за химией. Но прошли времена дикого хищнического капитализма. У нас запускают производство свои мощные агрохолдинги. Это, к примеру, вторая очередь тепличных комплексов УГМК. Когда запустят – это перекроет 40 процентов потребностей региона по овощам. Реализуются другие проекты. Так что при существующих подходах по качеству, пестицидам и прочему, китайцам здесь не удержаться – их просто вычистят с рынка. Проверки, штрафы и так далее. Этот процесс на самом деле уже идет. Нам здесь наших людей травить не надо», – уверен Вегнер.

Исполняющая обязанности руководителя управления Россельхознадзора по Свердловской области Светлана Терехова также отмечает, что количество подобных предприятий на Среднем Урале сокращается.

«Их, безусловно, становится меньше. По 2-3 таких организаций в каждом районе уже закрылись. Да и национальный состав привлеченных работников постепенно меняется. Раньше, действительно, было немало представителей Китая, сейчас же привлеченные работники – это скорее граждане из стран ближнего зарубежья. Более конкретно, с цифрами на руках, мы сможем говорить ближе к осени, когда завершим серию проверок, которые активно проводятся нашими специалистами. Берутся пробы почвы, большие объемы, проводятся проверки на химию. Так что в сентябре уже будут данные», – резюмировала Светлана Терехова.

Екатеринбург, служба информации

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