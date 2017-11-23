Китайские теплицы попали на 6 млн рублей штрафа за отравление уральской земли

Мигранты из Поднебесной продолжают загрязнять химикатами землю в Свердловской области. В очередной раз на этом поймали китайские теплицы в Режевском районе – теперь компания должна провести рекультивацию земель и выплатить 6 млн рублей.

Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области региональное управление Россельхознадзора добилось крупного штрафа для коммерсантов, вредящих природе. Речь идет о деятельности ООО «Дружба» из села Останино Режевского района – это предприятие, где китайцы в теплицах выращивают огурцы. Они уже попадали в поле зрения надзорных органов и силовиков – в мае прошлого года сюда нагрянули сотрудники ФСБ. «В ходе проверки установлено, что организация использует земельный участок на землях сельскохозяйственного назначения для выращивания овощей в закрытом грунте. Работу по выращиванию сельхозкультур, со слов директора ООО «Дружба» Владимира Баласаняна, осуществляет 30 граждан КНР», – рассказывали ранее в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве уточняли, что овощи (в частности огурцы и помидоры), выращивались на грядках подозрительно ядовито-оранжевого цвета. При этом используемые семена из Китая не имели документации.

В августе этого года из-за нарушений в использовании земли ведомство обратилось с иском в Арбитражный суд Свердловской области. «Истец обратился в суд с исковым заявлением к ответчику с требованием об обязании за счет собственных средств провести восстановление нарушенного состояния окружающей среды (устранить химическое загрязнение на земельных участках с кадастровыми номерами 66:22:0109004:11, 66:22:0109004:14) в соответствии с проектом восстановительных работ и о взыскании ущерба в размере 6 000 000 руб.", – отмечается в документах суда. В итоге суд полностью поддержал требования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области, коммерсанты обязаны за свой счет устранить химическое загрязнение земель и выплатить ущерб в 6 млн рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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