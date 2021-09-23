«Сожженная пестицидами почва восстанавливается сотню лет»: уральские ученые рассказали о рисках применения химикатов

По информации замначальника отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области Клавдии Щербаковой, за 8 лет число зарегистрированных в регионе пестицидов выросло в два раза: с тысячи до двух тысяч. Об этом она сообщила на пресс-конференции, посвященной безопасному использованию пестицидов в сельском хозяйстве и пищевой промышленности на Среднем Урале.



В этом году в области зафиксировали 130 предприятий, которые применяют пестициды. 80 процентов из этого реестра отнесены к создающим чрезвычайно высокий риск. Такие предприятия Россельхознадзор проверяет раз в год. Всего за этот год ведомство выявило нарушения на 3 предприятиях. Они оштрафованы.

Также специалист из Россельхознадзора сказала, что их организация особо пристально следит за «китайскими теплицами», когда представители Поднебесной берут в аренду землю, необдуманно используя пестициды, отчего происходит загрязнение почвы. После этого арендаторы перебираются на другие участки. Ущерб земле после такого использования исчисляется десятками миллионов рублей.

«Часть предприятий закрыта, они проводят рекультивацию нарушенных земель, то есть устраняют загрязнения, захламления каркасом, пленкой. Часть работает еще, но мы их контролируем», – сообщила эксперт Россельхознадзора, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Дня».

Заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин отметил, что такие «китайские теплицы» находятся на берегу рек, водоемов, потому что это дешевый способ полива растений. Поэтому такое предприятие активно воздействует на окружающую среду.

«Они демпингуют своей некачественной продукцией качественную продукцию. А после этих теплиц остаются пустыни. Применение пестицидов сжигает органическую часть почвы. Чтобы ее восстановить, нужна сотня лет», – добавил спикер.

Также на пресс-конференции представитель Россельхознадзора рассказала, что сейчас в России внедряется информационная система прослеживания пестицидов и агрохимикатов. Она нужна, чтобы предотвратить завоза в страну контрафактных препаратов. Кроме того она поможет отследить пестицид от создания до его применения.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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