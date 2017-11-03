Свердловский Россельхознадзор: пестициды китайских теплиц нанесли ущерб земле в 44,8 миллиона рублей

В управлении Россельхознадзора по Свердловской области подвели итоги внеплановых выездных проверок в тепличные хозяйства, где трудятся китайские гастарбайтеры и другие иностранные рабочие. Чаще всего именно на таких предприятиях выявляются случаи использования пестицидов и других ядовитых химикатов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, проверки проходили в Режевском, Сысертском, Красноуфимском, Тугулымском, Артинском и Белоярском районах. Для исследования химико-токсилогических показателей были отобраны 238 образцов почвы. Результаты показали загрязнение земли нитратным азотом с превышением нормы в 4 раза и остаточным количеством пестицидов (хлороталонил, пендиметалин, хлорпирифос, бензапирен), с превышением в отдельных случаях до 256 раз.

Китайские теплицы, 2015 год

Материалы по всем выявленным нарушениям отправлены в прокуратуру Свердловской области. По оценке Россельхознадзора, нанесенный ущерб почве от использования пестицидов составил 44,8 миллиона рублей. Виновные лица на агропредприятиях были привлечены к административной ответственности на сумму 652 тысячи рублей.

Напомним, Россельхознадзор добивается права навсегда закрывать тепличные хозяйства, где неоднократно регистрировалось превышение норм по агрохимикатам. Но случаев приостановки деятельности предприятий-нарушителей в Свердловской области пока не было.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 03.11.17

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