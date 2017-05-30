Музей истории Екатеринбурга получил на «Интермузее» 400 тысяч за проект про Уралмаш

Публикации за 30.05.17

Музей истории Екатеринбурга в этом году вошел в число победителей всероссийского фестиваля «Интермузей 2017». Награду вручили за «лучший проект, направленный на социальное взаимодействие» – «Уралмаш: производство будущего». За этот же проект свой голос отдала молодежная комиссия жюри.

Накануне в Москве были объявлены победители конкурса фестиваля «Интермузей 2017» во всех номинациях. В этом году более 400 музейных проектов было рассмотрено жюри, которое возглавлял директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Кроме Музея истории Екатеринбурга в число победителей вошли: Новгородский государственный объединенный музей-заповедник в номинации «Лучший научно-исследовательский музейный проект»; Эрмитаж – в номинации «Лучший проект в сфере музейного образования»; Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки – в номинации «Лучший проект в сфере информационных технологий. Гран-при фестиваля «Интермузей 2017» получил музей-заповедник «Петергоф» за два проекта.

Победители во всех номинациях в этом году получают денежные призы в размере 400 тысяч рублей, а Гран-при составляет 700 тысяч рублей.

Добавим, что проект по освоению Уралмаша в Екатеринбурге продолжается. В перспективе бульвар Культуры должен стать главной культурной площадкой района, местом сбора творческой молодежи. Также в Екатеринбурге в 2016 году поставили документальный спектакль «УралмашGo» по рассказам жителей. Он стал первым в серии спектаклей про разные локации Екатеринбурга. В будущем музей истории города намерен поставить спектакли про Вторчермет, ВИЗ и другие районы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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