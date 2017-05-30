Водителя, сбившего насмерть двух девочек, отправили в СИЗО на 2 месяца

Публикации за 30.05.17

На Среднем Урале продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по фату ДТП, в результате которого погибли две девочки. Виновника аварии в рамках «уголовки» взяли под стражу на два месяца.

Как сообщила NDNews.ru следователь Следственного отдела по городу Заречный СК России по Свердловской области Дарина Скутина, сегодня Белоярский райсуд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении автомобилиста – жителя Екатеринбурга 1963 г.р. – меры пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленник отправлен в СИЗО на 2 месяца.

Мужчине инкриминируется ч.6 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 9 лет лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла в минувшую субботу под Заречным, где водитель автомобиля Honda S MX сбил насмерть двух девочек 2002-2003 годов рождения. Виновник аварии скрылся с места происшествия, но позже был задержан. За оставление места ДТП в рамках административки его арестовали на 12 суток. Как рассказал мужчина, он испугался и уехал на дачу к друзьям.

Проведенные освидетельствования водителя показали 0,651 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что означает сильное опьянение.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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