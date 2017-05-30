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Екатеринбург

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Публикации за 30.05.17

В Реже сотрудник ГИБДД уснул посреди дороги (ВИДЕО)

В Реже сотрудник ГИБДД уснул посреди дороги (ВИДЕО)

Местная жительница прислала в редакцию видео, на котором снят сотрудник ГИБДД, спящий в личном автомобиле посреди улицы Ленина в Реже. Автор ролика считает, что полицейский был пьян.

«Вчера утром ехали на работу с супругом, и увидели такую картину. Муж решил снять на телефон, и разослать в СМИ. У нас весь город обсуждает, что в последнее время сотрудники полиции и следственного комитета в Реже ведут себя неадекватно: врубают музыку ночью во дворах, пьяные ездят. Вот наглядный пример», – рассказала NDNews.ru отправитель записи Кристина.

Гаишник спит в машине

Она уверена, что, инспектор был пьян – после съемки очевидцы пытались его разбудить, и узнать, вдруг ему плохо. Полицейский проснулся. Его несвязная речь не оставила у наблюдателей сомнений в его состоянии.

«Мы проезжали там через полчаса, он уже машину отогнал на обочину. И продолжал спать», – отметила Кристина.

Реж, служба информации РИА «Новый День»

Реж. Другие новости 30.05.17

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