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Публикации за 31.05.17

В Реже уволили сотрудника ДПС, уснувшего посреди дороги

В Реже уволили сотрудника ДПС, уснувшего посреди дороги

На Среднем Урале получила продолжение история с участием сотрудника ГИБДД, которого спящим в личном автомобиле посреди улицы Ленина в Реже.

Как передает корреспондент NDNews.ru, видеозапись накануне в нашу редакцию прислали местные жители. «Ехали на работу с супругом и увидели такую картину. Муж решил снять на телефон и разослать в СМИ. У нас весь город обсуждает, что в последнее время сотрудники полиции и следственного комитета в Реже ведут себя неадекватно: врубают музыку ночью во дворах, пьяные ездят. Вот наглядный пример», – рассказала NDNews.ru отправитель записи Кристина.

Она уверена, что, инспектор был пьян – после съемки очевидцы пытались его разбудить, и узнать, вдруг ему плохо. Полицейский проснулся. Его несвязная речь не оставила у наблюдателей сомнений в его состоянии. «Мы проезжали там через полчаса, он уже машину отогнал на обочину. И продолжал спать», – добавила собеседница агентства.

После того, как об инциденте рассказали СМИ, в полиции началась служебная проверка, итоги которой сегодня NDNews.ru сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых: «Доводы инспектора ГИБДД, о котором идет речь, оказались неубедительными. Своим непосредственным руководителям в рамках проверки он сообщил, что у него сломалась машина, а сам он очень устал на дежурстве. Ему был задан вопрос: почему не обратился за помощью в дежурную часть своего райотдела, чтобы оперативно отбуксовать автомобиль в ремонт? На это сотрудник ДПС сказал, что якобы не догадался таким образом поступить. Кроме того, нашлись и другие, не менее весомые, обстоятельства для принятия решения о том, чтобы данный инспектор ДПС покинул ряды системы МВД. Вчера приказом начальника отдела полиции он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Вчера же в кадровом подразделении ему на руки выдали трудовую книжку».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.05.17

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