Фитнес-лагеря, дэнс-кемпы и труд «на земле» – что предлагают детям на лето

Публикации за 30.05.17

В Екатеринбурге мода на фитнес все больше распространяется и на детей: все больше клубов предлагают провести лето «в тренажерке». Также среди подростков популярны «дэнс-кемпы» с изучением танцев, языковые и военные лагеря. А организаторы предлагают научиться садоводству.

Как писал ранее NDNews.ru, темы спорта, приключений, актерского мастерства на протяжении многих лет остаются самыми популярными в городских и загородных лагерях Екатеринбурга и области. Из года в год организаторы детского отдыха предлагают похожие программы под «разными соусами». В этом году новинок тоже немного, но кое-какие тенденции отследить можно.

Тенденция номер один – вслед за модой на фитнес у взрослых появляется мода на фитнес у детей. В Екатеринбурге открывается все больше лагерей при фитнес-клубах. Детям предлагают заняться боевыми искусствами, разными направлениями танцев, для подростков – занятия в тренажерном зале. Как и в школьных лагерях, программа предусматривает посещение зоопарка или прочих развлекательных мест. Удовольствие это недешевое: неделя пребывания в фитнес-лагере обойдется минимум в 3000 рублей, включая питание. При этом ребенок будет занят только половину дня.

После проекта «Танцы» на одном из каналов еще в прошлом году появился лагерь, который организовали те же люди из шоу. Обучение и мастер-классы там ведут звезды проекта и лагерь пользуется бешеной популярностью. Танцевальные лагеря в Екатеринбурге и пригороде существовали, конечно, и раньше. Но в этом году все больше подобных лагерей стилистически стали похожи на лагерь организаторов «Танцев». Так, например, под Каменском-Уральским работает танцевальный «кемп», в котором ждут детей от 10 до 15 лет. За 21 день подростков обещают научить хип-хопу, фристайлу и другим популярным направлениям танца. Среди участников будут устраиваться батлы, проходить шоу-программы. Стоит такой отдых для ребенка около 30 тысяч рублей, в цену входит проживание (4-5 человек в комнате), питание и вся программа. Стоимость дэнс-кемпа сопоставима со стоимостью путевок в обычные загородные лагеря, без углубленного изучения чего-либо. Подобные же лагеря с дневным пребыванием в Екатеринбурге стоят от 20 тысяч рублей за смену или от 5000 в неделю. Базируются такие городские лагеря в танцевальных школах.

Есть в этом году предложения, которые отдаленно напоминают «трудовые лагеря», но только платить будут не вам, а вы. Детям предлагают обучение ландшафтному дизайну, «создание и высадка сада, уход за столетними деревьями, игры на свежем воздухе». Лагерь располагается в одной из усадеб Екатеринбурга. Кроме труда «на земле» детей обещают научить театральному мастерству, поставить с ними актерские этюды и помочь с выбором профессии. Неделя дневного пребывания – 6500 рублей. Или 21 тысяча за полную смену.

Ну и, конечно, популярными остаются лагеря на патриотические темы – где детям предлагают играть в зарницу, знакомиться с техникой, ходить в походы. А также лагеря, где изучают английский язык (такие стоят на порядок дороже – от 35 тысяч за короткую двухнедельную смену).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 30.05.17

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