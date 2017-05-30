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Публикации за 30.05.17

«За день отсыпаем земполотном примерно полкилометра», – рабочие рассказали, как прокладывают дорогу к Серебрянке (ФОТО)

«За день отсыпаем земполотном примерно полкилометра», – рабочие рассказали, как прокладывают дорогу к Серебрянке (ФОТО)

К 1 июня рабочие должны обеспечить бесперебойный проезд транспорта от Нижнего Тагила до Серебрянки, – такое поручение дал президент России. Сейчас дорожники проходят примерно полкилометра в день и проехать по дороге уже можно. К октябрю обещали уложить все скальным грунтом и щебнем – чтобы получилась полноценная грунтовка. Вместо трех часов дорога от Тагила до поселка будет занимать не больше часа, заверили мастера.

Новый День: ''За день отсыпаем земполотном примерно полкилометра'', – рабочие рассказали, как прокладывают дорогу к Серебрянке (ФОТО)

Напомним, протяженность грунтовой региональной дороги от Нижнего Тагила до Серебрянки составляет порядка 70 километров, на ее преодоление местные жители тратили минимум 2,5 часа. Дорогу постоянно размывало, из-за чего поселок оказывался отрезанным от поставок продуктов и доставки почты.

Новый День: ''За день отсыпаем земполотном примерно полкилометра'', – рабочие рассказали, как прокладывают дорогу к Серебрянке (ФОТО)

На традиционной пресс-конференции президента России в декабре 2016 года свердловские журналисты сообщили о ситуации в Серебрянке Владимиру Путину. После чего глава государства обязал губернатора Евгения Куйвашева отреагировать на ситуацию, поставив сроки: к 1 июня 2017 года должен быть обеспечен проезд транспорта по дороге. В начале февраля 2017 года межведомственная рабочая группа под председательством вице-губернатора Сергея Швиндта одобрила объем средств в размере 250 млн рублей на ремонт дороги из резервного фонда. Было объявлено, что все работы завершатся до ноября 2017 года.

Новый День: ''За день отсыпаем земполотном примерно полкилометра'', – рабочие рассказали, как прокладывают дорогу к Серебрянке (ФОТО)

Судя по проделанной работе, уложиться в сроки получится. Как рассказал NDNews.ru мастер ремонтируемого участка Александр Моисеев, рабочие идут хорошими темпами.

Новый День: ''За день отсыпаем земполотном примерно полкилометра'', – рабочие рассказали, как прокладывают дорогу к Серебрянке (ФОТО)

«Поставлена задача сделать грунтовую дорогу по нормативам. Асфальтирования здесь не было и не будет. За день мы отсыпаем земполотном примерно полкилометра, в дождливую погоду – чуть меньше. Роем траншеи по обочинам, кладем в них водопропускные трубы, на пониженных участках поднимаем уровень полотна, – обрисовал он ход работ. – Я думаю, уложимся за 4 месяца, а может быть, и раньше: ведь далеко не все участки дороги в плохом состоянии. Да и транспортный трафик не напряженный: порядка 100 машин в сутки».

Новый День: ''За день отсыпаем земполотном примерно полкилометра'', – рабочие рассказали, как прокладывают дорогу к Серебрянке (ФОТО)

Сейчас на разных участках дороги работают десятки единиц техники. Машинист бульдозера Иван Белоусов пояснил, что дорогу застилают скальными породами, чтобы уже к 1 июня люди смогли без проблем проехать.

Новый День: ''За день отсыпаем земполотном примерно полкилометра'', – рабочие рассказали, как прокладывают дорогу к Серебрянке (ФОТО)

«На нашем участке работает один бульдозер и один каток. В данный момент мы делаем выборку грунта и застилаем дорогу скалой, чтобы люди смогли по ней нормально проехать. Скала не даст «слабым» грунтам с большим содержанием глины выйти на поверхность, а сверху мы еще присыплем скальную «рубашку» мелким щебнем. Думаю, за сегодня участок закончим», – отметил рабочий.

Новый День: ''За день отсыпаем земполотном примерно полкилометра'', – рабочие рассказали, как прокладывают дорогу к Серебрянке (ФОТО)

Глава Серебрянской администрации Сергей Сивков говорит, что без 250 миллионов из резервного фонда дорогу никогда не удалось бы сделать.

Новый День: ''За день отсыпаем земполотном примерно полкилометра'', – рабочие рассказали, как прокладывают дорогу к Серебрянке (ФОТО)

«Проблемы с этой дорогой начались уже давно. Всегда эта дорога была плохой. Рейсовый автобус в лучшие годы ходил от Нижнего Тагила до Серебрянки 3 часа. В 2015 году просто уже не осталось сил терпеть, это крик души был. Ведь в Серебрянке и близлежащих селах живет 930 человек. Для них эта дорога – артерия жизни, – подчеркивает Сивков. – Дорогу не раз уже пытались ремонтировать. В советские времена ремонт дороги делал трест «Тагиллес», потом в 2009 году Верхотурское ДРСУ подсыпало трассу скалой и сделало профилирование. Весной 2015 года дорогу немного подсыпали сланцем, а в прошлом году в мае ее заровняли грейдерами. Жители Серебрянки пытались сами собрать деньги на ремонт. Но, если честно, этих денег в лучшем случае хватило бы на треть дистанции».

Новый День: ''За день отсыпаем земполотном примерно полкилометра'', – рабочие рассказали, как прокладывают дорогу к Серебрянке (ФОТО)

Местные жители возлагают на ремонт дороги большие надежды. «Мы ее ремонта ждем, как не знаю кто! Если она у нас будет, может быть, со временем возродится и лесхоз, или другое предприятие, появятся покупатели на участки земли в поселке. А без дороги поселок умрет», – рассказала соцработник из посёлка Синегорский (расположен между Нижним Тагилом и Серебрянкой) Мария Кожнева.

Новый День: ''За день отсыпаем земполотном примерно полкилометра'', – рабочие рассказали, как прокладывают дорогу к Серебрянке (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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