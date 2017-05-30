«За день отсыпаем земполотном примерно полкилометра», – рабочие рассказали, как прокладывают дорогу к Серебрянке (ФОТО)

Публикации за 30.05.17

К 1 июня рабочие должны обеспечить бесперебойный проезд транспорта от Нижнего Тагила до Серебрянки, – такое поручение дал президент России. Сейчас дорожники проходят примерно полкилометра в день и проехать по дороге уже можно. К октябрю обещали уложить все скальным грунтом и щебнем – чтобы получилась полноценная грунтовка. Вместо трех часов дорога от Тагила до поселка будет занимать не больше часа, заверили мастера.

Напомним, протяженность грунтовой региональной дороги от Нижнего Тагила до Серебрянки составляет порядка 70 километров, на ее преодоление местные жители тратили минимум 2,5 часа. Дорогу постоянно размывало, из-за чего поселок оказывался отрезанным от поставок продуктов и доставки почты.

На традиционной пресс-конференции президента России в декабре 2016 года свердловские журналисты сообщили о ситуации в Серебрянке Владимиру Путину. После чего глава государства обязал губернатора Евгения Куйвашева отреагировать на ситуацию, поставив сроки: к 1 июня 2017 года должен быть обеспечен проезд транспорта по дороге. В начале февраля 2017 года межведомственная рабочая группа под председательством вице-губернатора Сергея Швиндта одобрила объем средств в размере 250 млн рублей на ремонт дороги из резервного фонда. Было объявлено, что все работы завершатся до ноября 2017 года.

Судя по проделанной работе, уложиться в сроки получится. Как рассказал NDNews.ru мастер ремонтируемого участка Александр Моисеев, рабочие идут хорошими темпами.

«Поставлена задача сделать грунтовую дорогу по нормативам. Асфальтирования здесь не было и не будет. За день мы отсыпаем земполотном примерно полкилометра, в дождливую погоду – чуть меньше. Роем траншеи по обочинам, кладем в них водопропускные трубы, на пониженных участках поднимаем уровень полотна, – обрисовал он ход работ. – Я думаю, уложимся за 4 месяца, а может быть, и раньше: ведь далеко не все участки дороги в плохом состоянии. Да и транспортный трафик не напряженный: порядка 100 машин в сутки».

Сейчас на разных участках дороги работают десятки единиц техники. Машинист бульдозера Иван Белоусов пояснил, что дорогу застилают скальными породами, чтобы уже к 1 июня люди смогли без проблем проехать.

«На нашем участке работает один бульдозер и один каток. В данный момент мы делаем выборку грунта и застилаем дорогу скалой, чтобы люди смогли по ней нормально проехать. Скала не даст «слабым» грунтам с большим содержанием глины выйти на поверхность, а сверху мы еще присыплем скальную «рубашку» мелким щебнем. Думаю, за сегодня участок закончим», – отметил рабочий.

Глава Серебрянской администрации Сергей Сивков говорит, что без 250 миллионов из резервного фонда дорогу никогда не удалось бы сделать.

«Проблемы с этой дорогой начались уже давно. Всегда эта дорога была плохой. Рейсовый автобус в лучшие годы ходил от Нижнего Тагила до Серебрянки 3 часа. В 2015 году просто уже не осталось сил терпеть, это крик души был. Ведь в Серебрянке и близлежащих селах живет 930 человек. Для них эта дорога – артерия жизни, – подчеркивает Сивков. – Дорогу не раз уже пытались ремонтировать. В советские времена ремонт дороги делал трест «Тагиллес», потом в 2009 году Верхотурское ДРСУ подсыпало трассу скалой и сделало профилирование. Весной 2015 года дорогу немного подсыпали сланцем, а в прошлом году в мае ее заровняли грейдерами. Жители Серебрянки пытались сами собрать деньги на ремонт. Но, если честно, этих денег в лучшем случае хватило бы на треть дистанции».

Местные жители возлагают на ремонт дороги большие надежды. «Мы ее ремонта ждем, как не знаю кто! Если она у нас будет, может быть, со временем возродится и лесхоз, или другое предприятие, появятся покупатели на участки земли в поселке. А без дороги поселок умрет», – рассказала соцработник из посёлка Синегорский (расположен между Нижним Тагилом и Серебрянкой) Мария Кожнева.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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