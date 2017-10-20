Минтранс сегодня принял дорогу до Серебрянки (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня истёк срок, к которому Евгений Куйвашев обещал президенту решить вопрос с «дорогой жизни» до поселка Серебрянка. Утром на место выехал министр транспорта и представители регионального автомобильного управления.

Качество ремонта чиновники оценили, лично проехав все 60 километров грунтовки. По мнению приемной комиссии, ремонт на этом участке трассы можно считать законченным. За это лето в полотно разбитой грунтовки уложено 72 тысячи кубометров скального грунта и 30 тысяч кубометров щебня. Основным фактором, влиявшим на непроходимость дороги, были горные речки, топившие по весне некоторые участки, и размывавшие полуметровый слой глины. Сегодня на низинных отрезках организованы водоотводы, вдоль всей трассы проложены глубокие траншеи.

Смета работ составила 250 миллионов рублей, сообщил журналистам региональный министр транспорта и связи Василий Старков. «Мы привели дорогу в приемлемое состояние еще летом, но было принято решение дать дополнительные средства и продолжить работу, чтобы потом никогда не возвращаться к этому вопросу. Сейчас грунт полностью стабилен. Кроме того, четыре года подрядчик несет гарантийные обязательства за эту дорогу, и если возникнут дефекты, он их будет за свой счет устранять», – отметил министр.

Окончательную оценку готовности дороги дадут специалисты дорожной лаборатории. В микроавтобусе установлено оборудование для анализа прочности дороги по десятку характеристик.

«Остались работы по профилированию дорожной части, сегодня немного подвела погода, снег. Но подрядчик не уводит технику, машины будут стоять до первых морозов, чтобы оперативно устранять недоделки, которые может выявить лабораторный контроль», – сообщил Олег Мелехов, заместитель начальника ГКСУ «Управление автомобильных дорог»

Напомним, на традиционной пресс-конференции президента России в декабре 2016 года свердловские журналисты сообщили о ситуации в Серебрянке Владимиру Путину. После чего глава государства обязал губернатора Евгения Куйвашева отреагировать на ситуацию, поставив сроки: к 1 июня 2017 года должен быть обеспечен проезд транспорта по дороге. В начале февраля 2017 года межведомственная рабочая группа под председательством вице-губернатора Сергея Швиндта одобрила объем средств в размере 250 млн. рублей на ремонт дороги из резервного фонда. Было объявлено, что все работы завершатся до ноября 2017 года.

Нижний Тагил, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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