Совершить променад по набережной Исети не получится еще несколько лет (ФОТО) / В мэрии все еще не определились с проектом

Публикации за 30.05.17

В Екатеринбурге до сих пор не определились с тем, как будет устроена набережная реки Исети, реконструкция которой идет уже два года. Власти хотят сделать ее непрерывной от Театра драмы до улицы Декабристов, но пока не знают как. В лучшем случае, проект смогут сделать через три года, в худшем – к 300-летию города в 2023-м.

Информацию о глобальной реконструкции набережной местные власти представили еще в 2015 году. Именно тогда началась активная фаза работ на берегу Исети на участке между Малышева и Куйбышева. В частности, теперь уже бывший главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев заявлял, что работы должны завершиться в августе 2016 года. При этом, по его словам, набережная должна была стать трехуровневой – с пешеходными и велосипедными дорожками, ресторанами и кафе, картинной галерей и биллиардным центром. В итоге же грандиозные планы претворены в жизнь не были. Набережную действительно открыли, но о том, чтобы совершать там долгие променады, речи не идет. Пешеходная зона по-прежнему разбита на участки – от Малышева до пешеходного моста, и от моста до Куйбышева. Но никакой инфраструктуры там пока нет.

Возможно, она появится ко Дню города – 19 августа 2017 года. Во время сегодняшнего обхода глава администрации Александр Якоб прогулялся по закрытому участку набережной вместе с представителями застройщика. Последний рассказал, что к августу все работы должны будут закончить. Сейчас готова велопарковка, строения, где, возможно, разместятся кафе и развлекательные заведения, установлены столбики подсветки по контуру набережной.

Впрочем, откроют ли весь участок между Малышева и Куйбышева, пока не понятно – там продолжается реконструкция Косого дома. Она началась позже, чем остальные работы, поскольку это памятник архитектуры, и распоряжается им МУГИСО, которое изначально не планировало ремонтировать здание. Теперь же им занимается реставрационная группа из Санкт-Петербурга. Планы у подрядчика глобальные – в том числе заменить кирпич, из которого выполнены стены Косого дома.

Что касается главной затеи местных властей – сделать безбарьерным проход по набережной Исети, то здесь пока определенности нет. Как напоминает NDNews.ru, даже когда откроют участок между Малышева и Куйбышева, пройтись по набережной беспрепятственно не получится – при том, что пешеходные дорожки устроены от Челюскинцев до Декабристов. Если под проспектом Ленина организован переход, то под мостами на Малышева и Куйбышева – нет.

С запросом на разработку проекта таких переходов местные власти обратились в конструкторское бюро «Стрелка». И получили два варианта, сообщил г-н Якоб, правда, не уточнив, в чем их суть. По его словам, в середине июня будет решено, какой из них выбрать, и затем будет разработан проект и начнется активная фаза строительства. Причем сначала займутся мостом под Малышева, а после – под Куйбышева.

«Этапов реконструкции набережной будет несколько, они продлятся до 2020 года, а может и почти до 300-летия города (его будут праздновать в 2023-м, – прим. NDNews.ru)», – сказал сити-менеджер.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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