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Екатеринбург

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Публикации за 30.05.17

Рейс из Турции в Екатеринбург задержан на 12 часов, обратный вылет также перенесен (СКРИН)

Рейс из Турции в Екатеринбург задержан на 12 часов, обратный вылет также перенесен (СКРИН)

Рейс компании «ВИМ-Авиа» из Даламана в Екатеринбург перенесли с сегодняшнего вечера на завтрашнее утро. Обратный вылет также отложен на 12 часов. Скорее всего, Екатеринбург коснулись «веерные» задержки авиакомпании, которые тянутся с выходных.

Рейс компании «ВИМ-Авиа» из Даламана должен был приземлиться в Кольцово сегодня в 17:05. Но сейчас время прилета изменено на 05:05 31 мая. Обратный вылет также перенесен: вместо сегодняшнего вечера туристы отправятся в Турцию только завтра утром. В качестве причины в онлайн-табло аэропорта указано «позднее прибытие».

Новый День: Рейс из Турции в Екатеринбург задержан на 12 часов, обратный вылет также перенесен (СКРИН)

Вероятно, самолет прибудет в Екатеринбург с опозданием в связи с «веерными» задержками рейсов у «ВИМ-Авиа». Проблемы возникли еще в минувшие выходные с вылетами туристов из Москвы и других городов. По данным на вчерашний день, всего было задержано или отменено 27 рейсов. Туристы в Домодедово даже устроили акцию протеста.

В самой «ВИМ-Авиа» : задержки рейсов вызваны поздним возвратом с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных воздушных судов, прибытие которых ожидалось более десяти дней назад. Кроме того, в этом году начало сезона отпусков характеризуется небывало высоким для конца мая усилением роста пассажиропотока – в частности, на курорты Турции, что привело к веерному характеру задержек и переносов рейсов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.05.17

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