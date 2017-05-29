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Публикации за 29.05.17

Прокуратура о ситуации в «Домодедово»: задержаны или отменены в общей сложности 27 рейсов

Прокуратура о ситуации в «Домодедово»: задержаны или отменены в общей сложности 27 рейсов

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла под контроль ситуацию с задержками рейсов в аэропорту «Домодедово». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в общей сложности задержаны или отменены 27 рейсов.

Как отметили в ведомстве, в случае выявления нарушений будут оперативно приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Как сообщал «Новый День», авиакомпания «Вим-Авиа» подтвердила сложности с отправкой туристов на курорты: задержки рейсов вызваны поздним возвратом с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных воздушных судов, прибытие которых ожидалось более десяти дней назад.

Как говорят в «Вим-Авиа», в этом году начало сезона отпусков характеризуется небывало высоким для конца мая усилением роста пассажиропотока – в частности, на курорты Турции, что привело к веерному характеру задержек и переносов рейсов.

Ранее появилась информация, что недовольные из-за многочасовой задержки рейсов авиакомпании «Вим-Авиа» пассажиры в аэропорту «Домодедово» организовали протест, перекрыв коридор к стойке перевозчика. Также отмечалось, что некоторым из пассажиров пришлось прождать вылета в стерильной зоне воздушной гавани более суток, многие из них жаловались на перебои с питанием.

Москва, Алексей Васильев

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