Публикации за 29.05.17

Авиакомпания «Вим-Авиа» подтвердила сложности с отправкой туристов на курорты: задержки рейсов вызваны поздним возвратом с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных воздушных судов, прибытие которых ожидалось более десяти дней назад. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Как говорят в «Вим-Авиа», в этом году начало сезона отпусков характеризуется небывало высоким для конца мая усилением роста пассажиропотока – в частности, на курорты Турции, что привело к веерному характеру задержек и переносов рейсов.

Тем временем, в «Домодедово» отрицают волнения среди пассажиров задерживающихся на сутки и более рейсов. По словам главы пресс-службы воздушной гавани Александра Власова, которого цитирует РБК, регистрация на рейсы всех авиакомпаний проводится в штатном режиме, скоплений людей не наблюдается.

Напомним, ранее появилась информация, что недовольные из-за многочасовой задержки рейсов авиакомпании «Вим-Авиа» пассажиры организовали протест, перекрыв коридор к стойке перевозчика. Также отмечалось, что некоторым из пассажиров пришлось прождать вылета в стерильной зоне воздушной гавани более суток, многие из них жаловались на перебои с питанием. Эти проблемы были якобы вызваны с поломкой одного из бортов перевозчика.

По информации сервиса «Яндекс.Расписания», рейсы №№9303, 9101 действительно будут отправлены с серьезной задержкой. Причем, оба рейса принадлежат той самой компании «Вим-Авиа». Так, рейс №9101 должен был вылететь в турецкую Анталью в 20:10 мск вчера, но обыл отправлен лишь сегодня в полдень. Рейс в турецкий Даламан (№9303) должен был отправиться сегодня утром в 9:10 мск, однако этот вылет на данный момент перенесен на вечернее время – 16:10 (мск). Также задержка наблюдается по рейсу Москва-Петербург и по еще одному рейсу компании в Анталью.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 29.05.17

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