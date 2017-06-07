Туроператоров попросили не продавать туры с перелетами «ВИМ-Авиа» / В Ростуризме создан штаб для решения проблемы

Сокращение чартерных программ авиаперевозчика «ВИМ-Авиа» привело к тому, что к решению проблемы подключилось правительство. Представители Ростуризма, Росавиации, ассоциаций туроператоров и кабмина провели первое совещание, на котором глава Ростуризма Олег Сафонов призвал прекратить продажу туров с перелетами проблемной компании. Кроме того, было предложено сократить программу полетов «ВИМ-Авиа» в Китай.

«Лучше вообще не продавать, чем наращивать проблему», – заявил в ходе встречи Сафронов. В то же время начальник управления регулирования перевозок Федерального агентства воздушного транспорта Андрей Круглов предложил забрать у «ВИМ-Авиа» часть рейсов в Китай, пишет РБК. «Мы переговорили с российскими авиаперевозчиками, они готовы подставить плечо «ВИМ-Авиа», и забрать часть китайских пассажиров. Для нас, Росавиации и Ростуризма, главное – это интересы России», – отметил Круглов.

Программа полетов в Китай была представлена «ВИМ-Авиа» в апреле. Планировались регулярные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в китайские города Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. В перспективе компания намеревалась открыть направление на китайские курорты, а в дальнейшем намечались рейсы из КНР в Европу с пересадкой в Москве и Петербурге.

По словам Круглова, сокращение перевозок в КНР освободит ряд судов, которые можно будет направить на перелеты на юг России. Впрочем, Сафонов с этой позицией не согласился, отметив, что сокращение должно быть разумным, чтобы не ухудшить отношения с Китаем.

Помимо этого, проблемы авиакомпании могут решить дополнительные самолеты. По данным источника РБК, «ВИМ-Авиа» может привлечь на постоянной основе три дополнительных борта. Переговоры о предоставлении воздушных судов ведутся с «Аэрофлотом», «Россией», S7. По информации «Ассоциации туроператоров», речь шла о двух дополнительных самолетах, которые будут осуществлять полеты из Москвы в Сочи и Симферополь.

Напомним, проблемы с доставкой пассажиров начались у перевозчика с конца мая. В авиакомпании связали это с возросшим пассажиропотоком и нехваткой бортов. Туроператоры делали все возможное, чтобы хоть и с опозданием, но отправить туристов на отдых. Однако в разгар туристического сезона все летные мощности заняты. Больше всего проблем возникло в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, откуда у перевозчика была заявлена обширная полетная программа на лето. В итоге 1 июня в «ВИМ-Авиа» приняли решение отменить ряд чартерных рейсов из российских городов, включая Москву, Екатеринбург, Тюмень, Симферополь, Челябинск и другие.

Москва, Зоя Осколкова

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