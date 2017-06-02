Ждите новых задержек: «ВИМ-Авиа» объявила об отмене части чартерных рейсов до 15 июня

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» накануне поздно вечером заявила об отмене части чартерных рейсов из разных городов России до 15 июня. Туроператорам придется экстренно искать, на каких самолетах везти туристов на курорты. При этом «ВИМ-Авиа» не уточняет, из каких аэропортов собирается сокращать программу. Из Екатеринбурга рейсы уже задерживались, но отмен пока нет.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» поздним вечером 1 июня проинформировала о сокращении своей чартерной программы рейсов до 15 июня. Туроператорам в течение нескольких дней надо будет найти на чем везти туристов на отдых, сообщает вестник Ассоциации туроператоров России. Естественно, стоит ожидать задержек. При этом авиаперевозчик сообщает, что тех, кто уже находится на курортах, вывезет своими силами.

Из сообщения «ВИМ-Авиа» следует, что «стабилизация» расписания, о начале которой компания сообщала накануне, и на которую она рассчитывала до конца недели, будет достигнута за счет отмены ряда ее чартерных рейсов.

«Решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания», – цитирует вестник АТОР письмо «ВИМ-Авиа», разосланное туроператорам.

Проблемы с вылетами у «ВИМ-Авиа» продолжаются уже неделю. Больше всего проблем возникает в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, откуда у перевозчика была заявлена обширная полетная программа на лето. С задержками и отменами рейсов столкнулись уже сотни туристов. Часть «ВИМ-Авиа» перевозит с задержкой, часть туристов туроператоры вынуждены пересаживать на рейсы других авиакомпаний. Причем мест этих в разгар сезона крайне мало.

Будут ли задержаны или отменены рейсы из Екатеринбурга, пока не ясно. Напомним, «ВИМ-Авиа» уже дважды задержала рейсы в Даламан: 30 мая задержка составила более 10 часов, 1 июня – почти сутки. Туристы должны были улетать в Турцию вчера вечером, затем в расписании было указано время прибытия 2 июня в 17:05, сейчас время сдвинули на 12:40. Время отправления обратного рейса тоже постоянно меняется.

3 июня, по информации онлайн-табло Кольцово, пока не ожидается изменений в расписании, но все может измениться.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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