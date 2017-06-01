«ВИМ-Авиа» вновь задержала рейс из Даламана в Екатеринбург и обратно на сутки

Рейс авиакомпании «ВИМ-Авиа» из Турции и обратно вновь перенесен, на этот раз на сутки. Несмотря на то, что в компании заверили, что почти «урегулировали расписание», задержки продолжают фиксировать по всей России.

Напомним, прошлый раз «ВИМ-Авиа» задержала рейс из Даламана 30 мая, тогда туристы просидели в турецком аэропорту более 10 часов. Обратный вылет из Екатеринбурга также был задержан.

Сегодня ситуация повторяется, только время задержки составляет уже сутки. Так, по данным онлайн-табло Кольцово, рейс NN-9336 Даламан – Екатеринбург должен был прибыть 1 июня в 17:05. Но сейчас в расписании указано время прибытия 2 июня в 17:05. Обратный рейс также перенесен на сутки: вместо сегодняшнего вечера туристам предлагают лететь в Турцию лишь завтра.

Задержки рейсов «ВИМ-Авиа» продолжаются по всей России с 27 мая. В авиакомпании заявили, что задержки рейсов вызваны поздним возвратом с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных воздушных судов, прибытие которых ожидалось более десяти дней назад.

Накануне «ВИМ-Авиа» сообщила, что расписание удается стабилизировать. Однако только вчера по всей России задержки коснулись нескольких сотен туристов, особенно пострадали люди в Петербурге.

Добавим, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сомневается, что «ВИМ-Авиа» в состоянии компенсировать туристам потерянные дни отдыха. Как спикер заявила вчера на пресс-конференции в Москве, скорее всего, отвечать будут туроператоры, которые смогут предложить своим клиентам какие-либо бонусы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.06.17

Асбестовский школьник сбежал из дома – возможно, в Екатеринбург. / «Кровавые башни какие-то»: градсовет отправил на доработку проект реконструкции зданий УФСБ (ВИДЕО). / На жилищное хозяйство – ноль, на спортивные клубы – 867 млн рублей. Власти отчитались о расходах за 4 месяца. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»