«ВИМ-Авиа» вновь задержала рейс из Даламана в Екатеринбург и обратно на сутки

Рейс авиакомпании «ВИМ-Авиа» из Турции и обратно вновь перенесен, на этот раз на сутки. Несмотря на то, что в компании заверили, что почти «урегулировали расписание», задержки продолжают фиксировать по всей России.
Напомним, прошлый раз «ВИМ-Авиа» задержала рейс из Даламана 30 мая, тогда туристы просидели в турецком аэропорту более 10 часов. Обратный вылет из Екатеринбурга также был задержан.
Сегодня ситуация повторяется, только время задержки составляет уже сутки. Так, по данным онлайн-табло Кольцово, рейс NN-9336 Даламан – Екатеринбург должен был прибыть 1 июня в 17:05. Но сейчас в расписании указано время прибытия 2 июня в 17:05. Обратный рейс также перенесен на сутки: вместо сегодняшнего вечера туристам предлагают лететь в Турцию лишь завтра.
Задержки рейсов «ВИМ-Авиа» продолжаются по всей России с 27 мая. В авиакомпании заявили, что задержки рейсов вызваны поздним возвратом с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных воздушных судов, прибытие которых ожидалось более десяти дней назад.
Накануне «ВИМ-Авиа» сообщила, что расписание удается стабилизировать. Однако только вчера по всей России задержки коснулись нескольких сотен туристов, особенно пострадали люди в Петербурге.
Добавим, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сомневается, что «ВИМ-Авиа» в состоянии компенсировать туристам потерянные дни отдыха. Как спикер заявила вчера на пресс-конференции в Москве, скорее всего, отвечать будут туроператоры, которые смогут предложить своим клиентам какие-либо бонусы.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
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