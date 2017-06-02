В Кольцово около 60 пассажиров оказались брошены «ВИМ-авиа» – ближайший рейс только через сутки

В аэропорту Кольцово десятки пассажиров оказались брошенными авиакомпанией «ВИМ-авиа», т.к. не смогли вылететь в Турцию.

Отложенный накануне рейс Екатеринбург – Даламан вылетел в пункт назначения, но более шестидесяти пассажиров на него попасть не смогли. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе аэропорта Кольцово, компания прислала в Екатеринбург борт меньшей вместимости – Airbus 319 вместо Boeing-777, и часть пассажиров просто не смогла попасть на борт. Следующий рейс в Даламан стоит в графике 3 июня в 19:05, то есть практически через сутки. На данный момент пассажиры ожидают вылета в зале ожидания. Напомним, что рейс в Даламан накануне сорвался, и вылет состоялся только сегодня.

Кроме того, авиакомпания отменила ряд рейсов и в других регионах страны.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 02.06.17

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