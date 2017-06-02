«ВИМ-Авиа» отменила рейсы из Москвы и Екатеринбурга: что делать туристам (СКРИН)

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» сегодня все-таки отменила часть рейсов. Под удар попали туристы из Москвы, Екатеринбурга и других городов, которые не вылетят в Сочи, Бургас, Турцию. Перевозчик заявил, что после отмены чартеров не будет разбираться с пострадавшими, все вопросы нужно задавать туроператорам, которые формировали тур. Операторы стараются экстренно искать нового перевозчика или предлагают туристам отложить поездку с сохранением денег.

Напомним, «ВИМ-Авиа» накануне поздно вечером заявила об отмене части чартерных рейсов из разных городов России до 15 июня, при этом не уточнив, из каких аэропортов собирается сокращать программу. Сейчас становится очевидно, что больше всего страдают туристы, которые вылетают из московского Домодедово. По данным онлайн-табло аэропорта, сейчас отменено пять рейсов: два в Сочи, по одному – в Анталью, Краснодар, Бургас. Еще пять рейсов задерживаются. Также отменен прилет рейсов из Бургаса, Сочи и Симферополя (вероятно, накануне были отменены вылеты в эти пункты). Кроме того, стало известно, что отменен сегодняшний рейс из Сочи в Екатеринбург и обратно, который «фрахтовал» оператор «НТК Интурист».

По сообщениям очевидцев из аэропорта Домодедово, там сейчас находятся сотни невылетевших на отдых людей. Многие настроены агрессивно: люди звонят на горячие линии авиакомпании, Ростуризма, «Турпомощи» и прочих инстанций. Но помочь им никто не может: в случае отмены чартера спрашивать приходится только с оператора, хотя формально виноват перевозчик.

Туроператоры делают все возможное, чтобы хоть и с опозданием, но отправить туристов на отдых. Но не всегда это получается. В разгар туристического сезона все летные мощности заняты: попросту говоря, нет свободных самолетов, которые можно перенаправить на «просевшие» из-за «ВИМ-Авиа» направления. Пересадить туристов на борт других авиакомпаний тоже затруднительно: мест летом почти нет.

Как рассказали туристическому порталу TourDom в компании «НТК Интурист», «ВИМ-Авиа» заранее не предупреждала о сложностях и сейчас все туроператоры – в затруднительном положении.

«Подобрать другие воздушные судна, которые можно было бы использовать в качестве замены, не представляется возможным, – цитирует TourDom директора по продажам «НТК Интурист» Сергея Толчина. – Из-за сокращения чартерных программ «ВИМ-Авиа» туроператору пришлось отменить сегодняшние вылеты в Сочи из Москвы и Екатеринбурга. Туристам вернут деньги за авиабилеты в стоимости пакета, если они воспользуются наземным транспортом и поедут на курорт самостоятельно. Если откажутся от всего тура – предложим перенести поездку на другие даты или вернем всю стоимость путевки».

Кроме «Интуриста», полетные программы на базе рейсов «ВИМ-Авиа» на лето поставили и другие операторы: Anex Tour, Coral Travel, TUI и другие. Все говорят о поиске других самолетов. Но, видимо, за сокращение срока отдыха придется выплачивать компенсации – и именно операторам, а не перевозчику.

Что делать туристам, которые не улетели на отдых

Вестник Ассоциации туроператоров России сегодня публикует подробную инструкцию для туристов, которые пострадали от отмены рейсов «ВИМ-Авиа». «Если вы приобрели турпродукт с билетами «ВИМ-Авиа» в турагентстве или у туроператора и ваш вылет должен состояться в период с 1 по 15 июня 2017 г., то, в первую очередь, не надо паниковать. Для туроператоров ситуация такая же внезапная, как и для вас, но все компании делают все возможное, чтобы заменить перевозку «ВИМ-Авиа» на рейсы других авиакомпаний. Все изменения в туре будут незамедлительно передаваться в турагентства, поэтому вас следует держать связь со своим агентом. Пожалуйста, наберитесь терпения и, если ваш выезд запланирован на более поздние даты, не требуйте немедленных ответов на ваши вопросы, дайте компаниям возможность спокойно найти замену отмененному рейсу «ВИМ-Авиа», – советуют в АТОР. – Если вы не вылетели на отдых и вам поставили штамп «Рейс отменен», обратитесь к своему агенту, он является вашим связующим звеном с туроператором. Сейчас туроператоры ведут переговоры и с руководством «ВИМ-Авиа», и с другими авиакомпаниями о заменах рейсов. Возможно, вам предложат перенести даты тура или предложат иные варианты по вылету, чтобы вы смогли сохранить хотя бы часть тура. Если подобное будет невозможно или вас не устроят замены, в турагентстве вам объяснят, каким образом вы сможете оформить возврат денежных средств. Имейте в виду, что, возможно, туроператор не будет готов дать вам ответ немедленно после вашего обращения, пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием».

Напомним, проблемы с вылетами у «ВИМ-Авиа» продолжаются уже неделю. Больше всего проблем возникает в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, откуда у перевозчика была заявлена обширная полетная программа на лето. Прокуратура ведет проверку.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 02.06.17

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